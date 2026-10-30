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Yaralı karakulak Efeler'de koruma altına alındı

Yaralı halde Efeler'de bulunan karakulak, vatandaş ihbarı üzerine Aydın Doğa Koruma ekiplerince örgü kepçe ile yakalanıp tedavi ve rehabilitasyon için koruma altına alındı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 10:42

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EDİTÖR: Aslı Han

Yaralı karakulak Efeler'de koruma altına alındı

Yaralı karakulak Efeler'de koruma altına alındı

Aydın'ın Efeler ilçesinde doğada yaralı halde bulunan karakulak, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler tarafından alındı. Olayı değerlendiren yetkililer, hayvanın ilk müdahalesinin yapıldığını ve tedavi sürecine başlandığını bildirdi.

Müdahale ve yakalanma:

Duyarlı vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine intikal eden Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, kedigiller (Felidae) familyasından olan karakulakı örgü kepçe yardımıyla güvenli şekilde yakaladı. Uzun siyah kulak püskülleri ve güçlü sıçrama yeteneğiyle tanınan bu orta büyüklükteki vahşi kedi türüne müdahale edilirken ekibin güvenliğe özen gösterdiği kaydedildi.

Tedavi ve tabiatına dönüş planı:

Alınan ilk bilgilere göre yaralı karakulakın sağlık durumunun izlenip gerekli müdahalelerin yapıldığı, rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ardından türün doğal yaşam alanına geri bırakılmasının hedeflendiği belirtildi. Aydın DKMP Müdürlüğü yetkilileri konu hakkında şu açıklamayı yaptı:

"Yeniden doğaya kavuşması için yanındayız. Duyarlı bir vatandaşımızın ihbarı üzerine Aydın’da yaralı halde bulunan karakulağı koruma altına aldık. Tedavi ve rehabilitasyon süreci devam eden karakulağı, sağlığına kavuşmasının ardından yeniden doğal yaşam alanıyla buluşturacağız"

Yetkililer, vatandaşları vahşi hayvan gözlemlerinde yetkililere bilgi vermeye ve hayvana zarar verebilecek müdahalelerden kaçınmaya çağırdı.

YARALI HALDE BULUNAN KARAKULAK, KORUMAYA ALINDI

YARALI HALDE BULUNAN KARAKULAK, KORUMAYA ALINDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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