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Alkollü ihbarcı sivil aracı polis zannedip sürücüyle kavgaya tutuştu

Burdur'da Konak Mahallesi'nde motosikletinin çalındığını iddia eden alkollü S.T., sivil aracı polis zannedip saldırdı; kavga polis müdahalesiyle sonlandı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 10:45

GÜNCELLEME: 30 Ekim 2026 - 10:47

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Alkollü ihbarcı sivil aracı polis zannedip sürücüyle kavgaya tutuştu

Olayın gelişimi:

Gece saatlerinde Burdur'un Konak Mahallesi Uğur Sokak üzerinde meydana gelen olayda, motosikletinin çalındığını iddia eden alkollü şahıs S.T. yolda karşılaştığı resmi polis ekiplerini durdurarak yardım istedi. Şahsın ihbarı üzerine yerdeki ekipler, olay yerine ilgili sivil kısım ekibini çağırdı ve gelmelerini beklemeye başladı.

Bir süre bekleyen S.T., yoldan geçen bir otomobile yönelince durum değişti. S.T. aracı sivil polis otosu zannederek aracın önüne geçti ve sürücüye saldırdı. Sürücüyle şahıs arasında önce tartışma çıktı, ardından olay tekme tokatlı kavgaya dönüştü.

Tarafların tutumu ve müdahale:

Olay yerine gelen resmi polis ekipleri tarafları ayırmak için müdahale etti. Yapılan tespitlerle saldırının hedefinin bir sivil vatandaşa ait otomobil olduğu anlaşıldı ve kavgaya karışan iki kişi de ifadeleri alınmak üzere yetkililer tarafından değerlendirildi. Olay sonrası tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı belirtildi.

S.T. polislere, ekiplerin kendisiyle ilgilenmediğini gerekçe göstererek saldırdığını söyledi. Resmi ekipler tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Görüntüler ve halk tepkisi:

Yaşananlar cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde S.T.'nin otomobile yönelip saldırdığı, daha sonra tarafların birbirine girdiği ve polis ekiplerinin kavgayı ayırmak için müdahale ettiği anlar yer alıyor. Görüntülerin kamuoyunda tartışma yarattığı, benzer durumlarda müdahale ve yanlış anlamaların yol açtığı tepkilere zemin oluşturduğu görüldü.

Olayın tarafları hakkında soruşturma ve kayıt işlemleri devam ederken, emniyet birimleri benzer durumlarda öncelikli iletişim ve doğru yönlendirme önemine dikkat çekti.

BİR SÜRE POLİS EKİPLERİYLE BİRLİKTE GELECEK OLAN EKİPLERİ BEKLEYEN ŞAHIS, YOLDAN GEÇEN VATANDAŞIN...

BİR SÜRE POLİS EKİPLERİYLE BİRLİKTE GELECEK OLAN EKİPLERİ BEKLEYEN ŞAHIS, YOLDAN GEÇEN VATANDAŞIN OTOMOBİLİNİ SİVİL POLİS EKİBİ ZANNEDİP KENDİSİYLE İLGİLENİLMEDİĞİNİ GEREKÇE GÖSTEREREK SALDIRMAYA BAŞLADI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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