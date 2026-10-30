Sancaktepe’de cumhuriyet coşkusu Zülfü Livaneli konseriyle meydanı doldurdu

Sancaktepe'de 29 Ekim kutlamaları

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümü Sancaktepe'de yoğun bir katılımla ve coşku içinde kutlandı. Gün boyunca süren etkinlikler ilçe protokolünün ve vatandaşların ortak katılımıyla başladı; kortej yürüyüşü, öğrenci gösterileri ve akşam düzenlenen konserle bayram havası hakim oldu. Etkinlikler, meydanı dolduran binlerce Sancaktepeli tarafından büyük ilgi gördü.

Kortej yürüyüşü ve gençlerin gösterileri

Kutlamalar, ilçe protokolü ile başlayan kortej yürüyüşüyle başladı. Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'in halkla birlikte en önde yürüdüğü kortejde ellerde bayraklar ve marşlarla coşku yükseldi. Yürüyüş boyunca sokakları dolduran vatandaşlar 29 Ekim'in anlamını birlikte yaşadı ve birlik görüntüleri oluştu.

Programın devamında öğrencilerin hazırladığı gösteriler sahne aldı. Halk dansları, tiyatro gösterileri ve okunan şiirler katılımcılardan büyük alkış aldı; izleyicilerde duygu dolu anlar yaratan sunumlar Cumhuriyetin değerine dikkat çekti. Bu etkinlikler, gençlerin Cumhuriyet bilincini ve geleceğe yönelik umudunu vurgulayan bir nitelikteydi.

Başkan Yeğin'in mesajı ve ortak sorumluluk

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, kutlamada vatandaşlara hitap ederek Cumhuriyetin önemine dair vurgularda bulundu. Yeğin, Cumhuriyetin yalnızca bir yönetim şekli olmadığını; aklın, bilimin, liyakatin ve özgürlüğün egemen olduğu bir çağdaşlaşma adımı olduğunu belirtti. Konuşmasında, 'Bu mirası korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere daha güçlü bir şekilde aktarmak hepimizin en temel görevidir' ifadelerine yer verdi.

Yeğin'in konuşmasında öne çıkan bir diğer cümle ise şu oldu: 'Cumhuriyet geleceğe taşıyacağımız en büyük sorumluluğumuzdur.' Başkan, Cumhuriyetin kadınların, çocukların ve gençlerin eşit ve özgür bir geleceğe sahip olması anlamına geldiğini vurgulayarak, kutlamalara katılanlara teşekkür etti ve başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehit ve gaziler anısına saygı sundu. Konuşmasını 'Yaşasın Cumhuriyet' sözleriyle tamamladı.

Zülfü Livaneli konseriyle geceye renk

Gecenin finalinde Sancaktepe Meydan Park sahnesinde usta sanatçı Zülfü Livaneli konser verdi. Konser öncesi sahneye çıkan Başkan Alper Yeğin, ortak değerlerin, özgürlüğün ve kardeşliğin önemine değindi ve Cumhuriyetin kazanımlarını hatırlattı. Meydanı dolduran binlerce kişi Livaneli'nin repertuarındaki sevilen şarkılara eşlik ederek coşkuyu sürdü.

Konser sırasında Sancaktepe Belediyesi tarafından Zülfü Livaneli'ye çiçek takdim edildi; bu anın ardından müzik şöleni coşkuyla devam etti. Vatandaşlar dev bayraklar ve meşalelerle marşları hep bir ağızdan söyleyerek 29 Ekim ruhunu gece boyunca yaşadı. Etkinlikler, Sancaktepe'de Cumhuriyetin ortak değer olarak sahiplenildiğini gösteren görkemli bir kutlamayla sona erdi.

Öne çıkan ifadeler: 103. yıl kutlamaları kortej, gençlik gösterileri ve Zülfü Livaneli konseriyle geniş katılımla gerçekleşti; Alper Yeğin'in vurguladığı gibi Cumhuriyet, koruyup gelecek nesillere aktarılacak en büyük sorumluluk olarak öne çıktı.

Sancaktepe'de 29 Ekim coşkusu: "Cumhuriyet geleceğe taşıyacağımız en büyük sorumluluğumuzdur"