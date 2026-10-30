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Alaaddinbey'de trafik yükü çevre yolu talebini öne çıkardı

Alaaddinbey Mahallesi'nde araç trafiği hayatı zorluyor; sakinler İzmir yoluna bağlanacak çevre yolu ve Çalı Yolu genişletmesini talep ediyor.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 10:44

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Alaaddinbey'de trafik yükü çevre yolu talebini öne çıkardı

Alaaddinbey'de trafik sıkışıklığı devam ediyor:

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesine bağlı Alaaddinbey Mahallesi, hafif ve ağır tonajlı araçlarda yaşanan yoğunluk nedeniyle günlük yaşamda bir dizi sıkıntı ile karşı karşıya. Köy statüsünden mahalleye dönüşen bölgedeki cadde ve sokaklar, artan taşıt trafiğini kaldıramıyor ve sakinler daha güvenli bir yaşam alanı için çözüm bekliyor.

günlük yaşam ve güvenlik endişeleri:

Mahallede araç yoğunluğu sadece ulaşımı aksatmakla kalmıyor; yol güvenliği, yaya hareketliliği ve çevre konforu da etkileniyor. Sürücüler ve yayalar için daralan yollar, artan gürültü ve hava kirliliği gibi olumsuzluklar mahalle sakinlerinin başlıca şikayetleri arasında yer alıyor.

beklenen projeler ve yetkili çağrısı:

İki dönem MHP'de belediye meclis üyeliği yapan Cemil Aydın, sanayi ve ticaret bölgelerinin yoğunlaştığı Demirci, Çalı, Yaylacık ve Tahtalı bölgelerinden İzmir yoluna bağlantı sağlayacak bir çevre yolu projesinin Özlüce kavşağını rahatlatacağını belirtiyor ve idari ile teknik çalışmalara derhal başlanması gerektiğini vurguluyor. Aydın, ayrıca Çalı Yolu'nun genişletilme çalışmalarının hızlandırılmasının beklenti haline geldiğini ifade ederek şunları söyledi: "Ayrıca durma noktasına gelen Çalı Yolunun genişletilme çalışmalarının hızlandırılması beklenti halindedir. Unutulmamalıdır ki devlette devamlılık esastır. Sabah ve akşam trafiğin pik olduğu dönemlerde Çalı Yolu Alaaddinbey girişinden Bursaspor tesislerine kadar ulaşım yarım saati aşmaktadır"

Yerel yetkililer ve planlamacılar için öncelik talebinin net olduğu; mahalle sakinleri, çevre yolu ve mevcut yol genişletme projelerinin hızlandırılmasıyla günlük yaşamın rahatlayacağını düşünüyor. Uygulama sürecinin nasıl ilerleyeceği ise yapılacak idari ve teknik çalışmaların takvimiyle belirlenecek.

NİLÜFER&#039;DE TRAFİK ÇİLESİ YAŞANIYOR

NİLÜFER'DE TRAFİK ÇİLESİ YAŞANIYOR

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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