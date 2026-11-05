Antalya'dan COP31'e: tarım ve su gündemi ulusal ve uluslararası masada

ATB'nin COP31 programı:

Antalya Ticaret Borsası (ATB), 9-20 Kasım tarihlerinde EXPO alanında düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı COP31 kapsamında şehrin tarım ve su çalışmalarıyla ulusal ve uluslararası katılımcıların karşısına çıkacak. Borsa standında, dönem başkanlığını yürüttüğü Antalya Tarım Konseyi tarafından hazırlanan CityMed-AgriNet Projesi ve Antalya Tarım Mutabakatı tanıtılacak.

Panel ve rapor paylaşımı:

COP31 programı çerçevesinde 13 Kasım Cuma günü saat 17.00'de gerçekleştirilecek Antalya Su Zirvesi panelinde, daha önce Antalya'da düzenlenen zirvede ortaya konulan görüş ve öneriler doğrultusunda hazırlanan Antalya Su Zirvesi Sonuç Raporu kamuoyuyla paylaşılacak. Panelde ATB Başkanı Ali Çandır ile Akdeniz Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Bülent Topkaya, Prof. Dr. Ayşe Muhammetoğlu, Prof. Dr. Ethem Karadirek ve Prof. Dr. Harun Kaman yer alacak.

Vurgulanan öncelikler:

ATB Başkanı Ali Çandır, iklim değişikliğinin etkilerinin artık çevre ile sınırlı kalmadığını; tarımsal üretim, gıda güvenliği, su kaynakları ile ekonomik ve sosyal yaşamı doğrudan etkilediğini belirterek, su ve tarımın iklim mücadelesinin merkezinde yer aldığını söyledi. Çandır, Antalya gibi doğal kaynaklara dayalı bir ekonomik yapının bulunduğu kentler için uyum ve azaltım adımlarının "tercih değil, zorunluluk" olduğunu vurguladı ve özellikle su kaynaklarının korunması ile verimli kullanımının önemine dikkat çekti.

ATB standında ayrıca kurumun geliştirdiği tarımda karbon ayak izi hesaplama yazılımı tanıtılacak; yazılımın uygulama alanları ve verimlilik sağlama potansiyeli hakkında bilgiler verilecek. Bu sunumların amacı, Antalya'nın deneyimini görünür kılmak ve somut, uygulanabilir iş birliklerinin önünü açmak olarak açıklandı.

Konuşmasında COP31'in sadece bir konferans olmayıp kalıcı bir dönüşüm için başlangıç olması gerektiğini ifade eden Çandır, tarımda sürdürülebilirlik, suyun etkin kullanımı, gıda güvenliği ve iklime uyum konularının birlikte ele alınmasının önemini vurguladı. ATB, COP31 sürecinde kentte geliştirilen proje ve mutabakatları ulusal ve uluslararası paydaşlarla paylaşarak iş birliği olanaklarını arttırmayı hedefliyor.

ANTALYA TİCARET BORSASI VE ANTALYA TARIM KONSEYİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI ALİ ÇANDIR (ARŞİV)