Manisa'da kırsal üreticiye su kolaylığı: 173 taral doldurma tesisi hizmette

Manisa Büyükşehir Belediyesi kırsalda altyapıyı güçlendiriyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde üreticilerin sulama ve taral dolum ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yeni bir tesis daha hizmete açtı. Şehzadeler ilçesine bağlı Veziroğlu Mahallesi'ne kurulan taral doldurma tesisi ile kent genelinde kurulan tesis sayısı 173'e ulaştı. Belediye, yıl sonuna kadar bu sayıyı 200'e çıkarmayı hedefliyor.

Projenin hedefi ve işleyişi:

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma, kırsal mahallelerde tarımsal üretimi kolaylaştırmaya odaklanıyor. Kurulan taral doldurma tesisleri, özellikle tarımsal sulama dönemlerinde üreticilerin suya erişimini kolaylaştırıyor ve içme suyu hatları üzerindeki dolum baskısını azaltıyor. Böylece hem tarımsal üretimde süreklilik sağlanıyor hem de mevcut içme suyu kaynaklarının basınç problemleriyle karşılaşmasının önüne geçiliyor.

saha çalışmaları ve yerel geri bildirim:

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığında tekniker olarak görev yapan Berat Bağrıyanık, projeyle ilgili şunları söyledi: "Kırsal mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarımız kapsamında Şehzadeler ilçemizin Veziroğlu Mahallesi’ndeyiz. Taral doldurma projemizle özellikle tarımsal sulama dönemlerinde üreticilerimizin suya daha kolay ulaşmasını amaçlıyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak kırsal mahallelerimize destek olmak ve ihtiyaçlarına yönelik hizmetler sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Veziroğlu Mahallesi Muhtarı Çetin Özün ise tesisin mahalle için önemine dikkat çekerek, "Biz bu taral doldurma tesisini Kırsal Hizmetler Dairesinden talep ettik. Bize yardımcı oldular. Bu destekleri için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Kırsal Hizmetler Dairesine çok teşekkür ederim. Vatandaşlarımız için çok büyük bir kolaylık olacak. Daha öncesinde içme suyundan dolum yapılıyordu. Bu da basınç düşüklüğüne sebep oluyordu. Bu sıkıntılardan kurtulmamıza çok büyük katkısı olacak" ifadelerini kullandı.

Belediye yetkilileri, tesis sayısının artırılması ile birlikte kırsal alanlardaki üretim kapasitesinin korunmasının ve tarımsal verimliliğin desteklenmesinin hedeflendiğini belirtiyor. Kurulumların yerel talepler doğrultusunda planlandığı ve önceliğin sulama yoğunluğu yüksek olan mahallelere verildiği bildirildi.

Taral doldurma tesisleri, suyun etkin kullanımını teşvik ederek hem üreticilere zaman kazandırıyor hem de içme suyu şebekelerinde yaşanabilecek basınç düşüşleri gibi altyapı sorunlarının önüne geçilmesine katkı sağlıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin bu yatırımı, kırsal kalkınma ve tarımsal sürdürülebilirlik açısından atılan somut adımlardan biri olarak öne çıkıyor.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KIRSAL MAHALLELERDE ÜRETİCİLERİN İHTİYAÇLARINA YÖNELİK HİZMETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR. BU KAPSAMDA ŞEHZADELER İLÇESİNE BAĞLI VEZİROĞLU MAHALLESİ’NDE TARAL DOLDURMA TESİSİ HİZMETE SUNULDU. KENT GENELİNDE KURULAN TESİS SAYISI 173’E ULAŞIRKEN, YIL SONUNA KADAR BU SAYININ 200’E ÇIKARILMASI HEDEFLENİYOR.