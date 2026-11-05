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Katarlı savunma heyeti Ankara’da bakan Güler ile bir araya geldi

Yaşar Güler, Ankara’da Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Saud Al Sani'yi Millî Savunma Bakanlığında askerî törenle karşıladı ve görüştü.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 12:59

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EDİTÖR: Emre Koç

Katarlı savunma heyeti Ankara’da bakan Güler ile bir araya geldi

resmî karşılama töreni:

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara’ya resmî ziyarette bulunan Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Saud bin Abdurrahman bin Hasan bin Ali Al Sani’yi Millî Savunma Bakanlığında düzenlenen askerî törenle karşıladı.

Tören, protokol çerçevesinde gerçekleşti ve misafir heyetin Ankara’ya gelişine ilişkin resmî karşılama ritüelleri uygulandı.

baş başa görüşme:

Karşılama töreninin ardından Bakan Güler ve Al Sani baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmeye ilişkin ayrıntılar ve iki ülke arasındaki temasların ileriye dönük adımlarıyla ilgili resmi açıklamalar, tarafların değerlendirmelerine göre takip edilecektir.

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER (SAĞDA), ANKARA’YA RESMÎ ZİYARETTE BULUNAN KATAR BAŞBAKAN...

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER (SAĞDA), ANKARA’YA RESMÎ ZİYARETTE BULUNAN KATAR BAŞBAKAN YARDIMCISI VE SAVUNMA BAKANI ŞEYH SAUD BİN ABDURRAHMAN BİN HASAN BİN ALİ AL SANİ (SOLDA) İLE BİR ARAYA GELDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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