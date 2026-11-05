Doğumdan menopoza idrar kaçırma yalnızca yaşlıların sorunu değil

İdrar kaçırma utanılacak bir durum değildir:

Medical Point Gaziantep Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Şerife Eskalen, idrar kaçırmanın sıklıkla yaşlanma veya utanılacak bir sorun olarak görüldüğünü ancak bunun doğru bir yaklaşım olmadığını belirtiyor. Eskalen, uygun değerlendirme ve hedefe dönük tedavi ile şikâyetlerin kontrol altına alınabileceğini ifade ediyor.

doğum sonrası nedenler:

Gebelik ve doğumun pelvik taban üzerindeki etkileri idrar kontrolünü etkileyebiliyor. Özellikle vajinal doğum sırasında pelvik taban kaslarının ve bağ dokularının zorlanması ile gebelikte artan intraabdomen basınç, idrar tutmayı güçleştirebiliyor. Bunun sonucunda öksürme, hapşırma, gülme veya fiziksel aktivite sırasında oluşan kaçırmalar stres tipi idrar kaçırma olarak tanımlanıyor. Op. Dr. Eskalen, doğum yapmış her kadında bu şikayetin gelişmediğini fakat ortaya çıkan belirtilerin ihmal edilmemesi gerektiğini vurguluyor.

genç kadınlarda idrar kaçırmanın sebepleri:

İdrar kaçırma yalnızca menopoz sonrası veya ileri yaşa bağlı bir sorun değil. Genç kadınlarda da pelvik taban kaslarının zayıflaması, aşırı kilo, kronik öksürük, kabızlık ve yoğun fiziksel zorlanma gibi etkenler rol oynayabiliyor. Ayrıca aniden gelen yoğun idrar yapma isteği ile tuvalete yetişemeden oluşan kaçırmalar sıkışma tipi idrar kaçırma olarak adlandırılıyor ve sık idrara çıkma ile gece idrara kalkma gibi yakınmalarla birlikte görülebiliyor.

değerlendirme ve tedavi seçenekleri:

Eskalen, şikâyetlerin değerlendirilmesinde hastanın öyküsü, doğum bilgileri, günlük sıvı tüketimi ve eşlik eden sağlık sorunlarının önemine dikkat çekiyor. Gerekli durumlarda idrar tahlili, ultrasonografi ve mesane fonksiyonlarını değerlendiren testler kullanılabiliyor. Tedavi, idrar kaçırma türüne ve altta yatan nedenlere göre planlanıyor. Seçenekler arasında pelvik taban kaslarını güçlendiren egzersizler, mesane eğitimi, yaşam tarzı düzenlemeleri, lazer uygulamaları, uygun olgularda ilaç tedavisi ve cerrahi müdahaleler yer alıyor.

Pelvik taban sağlığını korumanın önemine de değinen Eskalen, mesane, rahim ve bağırsak gibi organları destekleyen pelvik taban kaslarının güçlendirilmesinin idrar kontrolünde belirleyici olduğunu belirtiyor. Kegel egzersizleri, düzenli fiziksel aktivite, sağlıklı kilo, kabızlığın önlenmesi ve kronik öksürüğe yol açan durumların tedavisi pelvik tabanı destekleyen temel yaklaşımlar arasında bulunuyor. Egzersizlerin doğru kas grubuna yönelik ve uygun teknikle yapılmasının önemine dikkat çekiliyor.

Sonuç olarak Op. Dr. Şerife Eskalen, idrar kaçırma şikâyeti olan kadınların bu durumu normal veya kaçınılmaz saymaması gerektiğini; erken değerlendirme ile etkili tedavi seçeneklerine ulaşılabileceğini söylüyor.

OP. DR. ESKALEN: "İDRAR KAÇIRMA SADECE İLERİ YAŞ SORUNU DEĞİL"