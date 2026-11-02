Silopi'de 1,6 milyarlık harcama pankarta asıldı, vatandaş gelir tablosu istedi

belediye harcama tablosunu kamuoyuna sundu:

Silopi Belediyesi, Başkan Av. Jiyan Ormanlı üzerinde yükselen istifa çağrılarının ardından 1 Ocak-30 Ekim 2026 dönemine ait giderleri ayrıntılı şekilde açıkladı. Belediye binasına asılan pankartta yer alan tabloya göre, 10 aylık dönemde gerçekleştirilen toplam harcama 1 milyar 600 milyon 507 bin 986 lira 52 kuruş olarak kaydedildi.

kalem kalem yapılan ödemeler:

Pankartta belirtilen dökümde en yüksek payın personel ödemelerine ayrıldığı görülüyor. Buna göre personel maaşları için yapılan ödeme 764 milyon 133 bin 291 lira 96 kuruş olarak listelendi. Yol yapım ve bakım çalışmaları ikinci sırada yer alırken bu kalem için ayrılan tutar 172 milyon 374 bin 996 lira oldu.

Diğer önemli gider kalemleri arasında araç alımları, altyapı malzemeleri ve iş makinelerinin bakım-onarım giderleri bulunuyor. Belediye verilerine göre araç alımları için toplam 104 milyon 665 bin 777 lira harcandı. İçme suyu kuyuları, içme suyu ve kanalizasyon hatları ile arıtma tesisi kapsamında boru ve malzeme alımları için ise 82 milyon 315 bin 827 lira 48 kuruş ödeme yapıldı.

Ayrıca çeşitli mal ve malzeme alımları için 69 milyon 996 bin 437 lira 68 kuruş, iş makineleri ve araçların bakım-onarım giderleri için 63 milyon 596 bin 554 lira 38 kuruş ve akaryakıt ile yağ alımları için 46 milyon 234 bin 226 lira 86 kuruş harcandığı pankartta yer aldı.

araç ve altyapı yatırımları ayrıntıları:

Pankartta araç filosuna ilişkin detaylar da yer aldı. Listede 10 yolcu otobüsü, 3 kepçe, 1 ekskavatör ve 2 forklift olmak üzere toplam 16 araç için 104 milyon 665 bin 777 lira ödendiği bildirildi. Yol çalışmaları kapsamında 300 bin metrekare parke taşı ve 74 bin 925 metrekare asfalt yapımı için ayrılan tutar yine 172 milyon 374 bin 996 lira olarak gösterildi.

Park, bahçe ve mezarlık çalışmalarına yönelik malzeme alımı ve onarım giderleri de pankartta yer aldı; bu kalem için açıklanan tutar 38 milyon 754 bin 198 lira 85 kuruş oldu.

vatandaşların talebi ve şeffaflık beklentisi:

Pankartın kamuoyuna asılmasının ardından ilçede yaşayan bazı vatandaşlar, açıklanan giderlerin hangi kaynaklardan karşılandığını gösteren gelir tablosunun da paylaşılmasını talep etti. Vatandaşlar, 1 Ocak-30 Ekim 2026 tarihleri arasında belediyenin hangi gelir kalemlerinden ne kadar gelir elde ettiğinin açıklanmasını istiyor.

Belediyenin paylaştığı harcama dökümü, ilk 10 aylık dönemde yapılan harcamaların kapsamını sayısal olarak ortaya koyarken, gelen talepler belediye bütçesinin hem gider hem gelir tarafına ilişkin daha kapsamlı bir şeffaflık beklentisini gösteriyor.

SİLOPİ BELEDİYESİ, 2026 YILININ İLK 10 AYLIK GİDERLERİNİ BELEDİYE BİNASINA ASTIĞI PANKARTLA KAMUOYUNA DUYURDU.