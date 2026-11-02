Bakan Bolat: Sudan ile ticaret ve yatırımlarda somut adımları sürdüreceğiz

Bakan Bolat ile Sudanlı mevkidaşı İstanbul'da bir araya geldi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sudan’ın Sanayi ve Ticaret Bakanı Mahasen Ali Yaqoub ile İstanbul’da düzenlenen 42. İSEDAK Bakanlar Toplantısı kapsamında verimli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki mevcut durum ve işbirliği alanları masaya yatırıldı.

Görüşmede ele alınan ana konular:

Bolat, görüşmede "Sudan’daki son gelişmeleri istişare ettik" diyerek, istikrar ve barış sürecinin ardından Sudan’ın yeniden imarı ve ekonomik toparlanmasında Türkiye’nin rolüne vurgu yaptı. Taraflar, özellikle müteahhitlik sektörünün bu süreçte önemli katkı sağlayabileceği konusunda mutabık kaldı.

Hedeflenen sektörler ve atılacak adımlar:

Görüşmede işbirliğinin öncelikli olacağı alanlar arasında enerji, ulaştırma, limanlar, havalimanları ve diğer altyapı projeleri sayıldı. Ayrıca Sudan’ın tarım ve madencilik sektörlerindeki potansiyelinin değerlendirilmesi ve firmaların bu alanlara yönlendirilmesi üzerinde duruldu.

Bakan Bolat, iki ülke arasında ticaret ve yatırım ilişkilerini güçlendirecek aktivitelerin de planlandığını belirterek, "Sudan ile iş çevrelerini bir araya getirecek etkinlikler de dahil olmak üzere ticaret ve yatırım ilişkilerimizi destekleyecek somut adımlar atmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı. Toplantı, tarafların yakın dönemde işbirliğini somutlaştırmaya yönelik adımlar üzerinde çalışmaya devam edeceği mesajını verdi.

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT, SUDAN'IN SANAYİ VE TİCARET BAKANI MAHASEN ALİ YAQOUB İLE GÖRÜŞTÜ