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Kovancılar'da silahlı kavga: 27 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 27 yaşındaki Muhammet Döndü ağır yaralandı; tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti, şüpheli aranıyor.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 10:49

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kovancılar'da silahlı kavga: 27 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

Kovancılar'da silahlı kavga: 27 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

Olayın ayrıntıları:

Elazığ'ın Kovancılar ilçesi TOKİ Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü ve kimliği henüz tespit edilemeyen bir şahıs yanında bulundurduğu tabancayla müdahalede bulundu.

Silahla vurulan Muhammet Döndü (27), çevredeki vatandaşların kendi araçlarıyla ilk olarak Kovancılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olan Döndü, daha sonra ambulansla Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Vefat eden Döndü'nün cenazesi otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morgu'na götürüldü.

Soruşturma ve inceleme:

Olayın ardından polis ekipleri bölgeye intikal ederek geniş çaplı inceleme başlattı. Olay yerinde delil toplama ve görgü tanıklarının ifadelerine başvurma çalışmaları sürerken, kaçan şüphelinin yakalanması için de operasyon başlatıldığı bildirildi.

Yetkililer, olayın çıkış sebebine ilişkin henüz kesin bilgi paylaşmazken soruşturmanın devam ettiği ve elde edilen bulguların adli makamlarla paylaşıldığı belirtildi. Olayla ilgili görülen yerel sağlık müdahalesi ve adli süreçlerin takip edildiği kaydedildi.

ELAZIĞ&#039;DA KİŞİLER ARASINDA ÇIKAN SİLAHLI KAVGADA 27 YAŞINDAKİ GENÇ, HAYATINI KAYBETTİ

ELAZIĞ'DA KİŞİLER ARASINDA ÇIKAN SİLAHLI KAVGADA 27 YAŞINDAKİ GENÇ, HAYATINI KAYBETTİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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