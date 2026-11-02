Kovancılar'da silahlı kavga: 27 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

Olayın ayrıntıları:

Elazığ'ın Kovancılar ilçesi TOKİ Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü ve kimliği henüz tespit edilemeyen bir şahıs yanında bulundurduğu tabancayla müdahalede bulundu.

Silahla vurulan Muhammet Döndü (27), çevredeki vatandaşların kendi araçlarıyla ilk olarak Kovancılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olan Döndü, daha sonra ambulansla Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Vefat eden Döndü'nün cenazesi otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morgu'na götürüldü.

Soruşturma ve inceleme:

Olayın ardından polis ekipleri bölgeye intikal ederek geniş çaplı inceleme başlattı. Olay yerinde delil toplama ve görgü tanıklarının ifadelerine başvurma çalışmaları sürerken, kaçan şüphelinin yakalanması için de operasyon başlatıldığı bildirildi.

Yetkililer, olayın çıkış sebebine ilişkin henüz kesin bilgi paylaşmazken soruşturmanın devam ettiği ve elde edilen bulguların adli makamlarla paylaşıldığı belirtildi. Olayla ilgili görülen yerel sağlık müdahalesi ve adli süreçlerin takip edildiği kaydedildi.

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