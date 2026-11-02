Kara para soruşturmasında yeni sevk dalgası: Sarıgül ailesine ilişkin 10 kişi adliyede

kara para soruşturmasında yeni sevk dalgası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli, emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu sabah İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Operasyonun ikinci dalgasında yakalananlar arasında Metin Mevlüt Sarıgül de yer alıyor; hakkında gözaltı kararı bulunan Orhan Yıldırım'ın ise yurt dışında olduğu öğrenildi.

operasyonun ikinci aşaması:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'nin düzenlediği operasyonlarda, daha önce hakkında gözaltı kararı verilen 11 kişiden 10'u ikinci dalgada yakalanarak emniyete götürüldü. Zanlıların ifadeleri alınarak soruşturmayı yürüten savcılığa sevk işlemleri tamamlandı.

ilk dalga ve önceki tutuklamalar:

Soruşturmanın ilk ayağında, yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddiaları üzerine Emir ve Ömer Sarıgül'ün de aralarında olduğu 22 kişi tutuklanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma ve adli süreç halen devam ediyor.

Sarıgül soruşturmasında 10 şüpheli adliyeye sevk edildi