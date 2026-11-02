Dolar 49,8889 -0,08%
Euro 56,0334 +0,56%
Bist 10.699,53 -0,56%
Altın Gram 6.261,07 +0,12%
EUR/USD 1,1211 +0,40%
Brent Petrol 109,82 -3,18%
--°

Kara para soruşturmasında yeni sevk dalgası: Sarıgül ailesine ilişkin 10 kişi adliyede

Kara para iddiasıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 10 şüpheli ifadeleri tamamlandıktan sonra bu sabah İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 10:55

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Kara para soruşturmasında yeni sevk dalgası: Sarıgül ailesine ilişkin 10 kişi adliyede

kara para soruşturmasında yeni sevk dalgası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli, emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu sabah İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Operasyonun ikinci dalgasında yakalananlar arasında Metin Mevlüt Sarıgül de yer alıyor; hakkında gözaltı kararı bulunan Orhan Yıldırım'ın ise yurt dışında olduğu öğrenildi.

operasyonun ikinci aşaması:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'nin düzenlediği operasyonlarda, daha önce hakkında gözaltı kararı verilen 11 kişiden 10'u ikinci dalgada yakalanarak emniyete götürüldü. Zanlıların ifadeleri alınarak soruşturmayı yürüten savcılığa sevk işlemleri tamamlandı.

ilk dalga ve önceki tutuklamalar:

Soruşturmanın ilk ayağında, yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddiaları üzerine Emir ve Ömer Sarıgül'ün de aralarında olduğu 22 kişi tutuklanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma ve adli süreç halen devam ediyor.

Sarıgül soruşturmasında 10 şüpheli adliyeye sevk edildi

Sarıgül soruşturmasında 10 şüpheli adliyeye sevk edildi

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Park halindeki otomobil Kayapınar'da alevlere teslim oldu
images

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 61 aranan şahıs yakalandı
images

Orman sessizliğini bozan saldırı: mantar toplayan adam yaralandı
images

Dumanın izini sürdüler: Şanlıurfa'da kaçak tütün ve alkol operasyonu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Millet caddesi yenileme çalışmaları gece mesaisiyle sürüyor

Kızılgüney ailesinin Bahçeli'ye sunduğu işlemeli balta konuşuldu

Sultandağı'nda çocuklara sağlıklı beslenme ve gıda bilinci veriliyor

Talas belediyesi'nden Avrupa'ya barış ve demokrasi köprüsü

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Yolda dağılan elmalar: Tosya'da üç tekerlekli motosiklet ile otomobil çarpıştı

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

Mengücek Gazi EAH yönetiminden hasta hakları günü'nde ziyaret ve bilgilendirme

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı