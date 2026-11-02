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Hakkari'de heyelan bölgesinde sondaj makinesi devrildi, yol güvenliği riske girdi

Keklikpınar Mahallesi'ndeki üniversite girişinde fore kazık sondaj makinesinin devrilmesi sonucu yol kenarında tehlike oluştu; çalışmalar sürüyor.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 10:58

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Hakkari'de heyelan bölgesinde sondaj makinesi devrildi, yol güvenliği riske girdi

Keklikpınar'da fore kazık sondaj makinesi devrildi

Hakkari'nin Keklikpınar Mahallesinde, üniversite girişindeki heyelanlı alanda çalışma yapan fore kazık sondaj makinesi, henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. Olay, yol kenarında gerçekleşti ve çevredeki ulaşım açısından risk oluşturdu.

Olayın etkileri ve can kaybı durumu:

Devrilme sırasında bölgeden geçenlerin şans eseri zarar görmediği bildirildi; can kaybı yaşanmadı. Ancak devrilen iş makinesinin bulunması, güzergâhı kullanan sürücüler ve yayalar için ciddi tehlike teşkil etti ve trafik akışında aksamalara neden olma potansiyeli taşıdı.

Güvenlik önlemleri ve kaldırma çalışmaları:

Olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri alındı ve devrilen makinenin bulunduğu yerden kaldırılması için ekiplerin çalıştığı öğrenildi. Yetkililer, bölgenin iş makineleri ve yaya trafiğine açık olması nedeniyle öncelikli olarak emniyeti sağlama çabalarını sürdürdü.

Kazanın meydana geliş nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı; soruşturma ve teknik inceleme beklendiği kaydedildi. Bölgedeki çalışmaların tamamlanmasının ardından güzergâhın güvenliğinin yeniden sağlanacağı bildirildi.

HAKKARİ’NİN KEKLİKPINAR MAHALLESİ’NDE FORE KAZIK SONDAJ MAKİNESİ DEVRİLDİ.

HAKKARİ’NİN KEKLİKPINAR MAHALLESİ’NDE FORE KAZIK SONDAJ MAKİNESİ DEVRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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