Antalyanın kaplumbağa pavilyonu valilik bahçesinde kreşe dönüşecek

Antalya pavilyonu valilik bahçesine taşınıyor:

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31’inci Taraflar Konferansı (COP31), 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek. Organizasyonda 85'in üzerinde devlet ve hükümet başkanı, bakanlar ve yaklaşık 80 bine yakın katılımcı ile birlikte bir milyondan fazla ziyaretçi bekleniyor. EXPO 2016 alanında yaklaşık 111 hektarlık yerleşkede oluşturulan düzenlemelerde ülke pavilyonları, medya merkezi ve bilim alanları yer alıyor.

Pavilyonun söküm ve kullanım planı:

COP31 kapsamında hazırlanan ve kaplumbağa şeklinde tasarlanan Antalya Pavilyonu, Antalyalı iş insanlarının desteğiyle hayata geçirildi. Antalya Valisi Hulusi Şahin yaptığı açıklamada, pavilyonun sökülerek Antalya Valiliği ek binasının bahçesine tekrar kurulacağını ve burada Valilik personelinin çocuklarına kreş ve gündüz bakımevi olarak hizmet vereceğini belirtti. Vali Şahin, yapının organizasyon ve yapım süreçlerinin yerel destekle tamamlandığını vurguladı.

Tema ve kent tanıtımları:

Pavilyonun tasarımında caretta caretta kaplumbağalarının simge olarak seçildiği bildirildi; bu tercih, Antalya sahillerinin caretta caretta için önemli üreme alanı olmasına dayanıyor. Pavilyonda Antalya'nın çevre çalışmaları, coğrafi işaretli ürünleri ve yöresel tatları uluslararası konuklara tanıtılacak.

Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi koordinasyonunda yürütülen tanıtımlarda Dumansız Plaj uygulaması, akarsu bariyerleri ve çöp kapanları, kıyı temizliği etkinlikleri, içme suyu istasyonları ile depozito uygulamaları gibi projeler anlatılacak. Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi Proje Koordinatörü Ebru Şahin öncülüğündeki çalışmalarda, deniz ve kıyı ekosistemlerinin korunmasına özellikle vurgu yapılacak.

EXPO 2016 alanında yer alan Antalya Evi ile ilgili olarak Ebru Şahin, yapının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kendilerine teslim edildiğini, paylaşımda teslim sonrası yapının hasarlı olduğunu ve hızlı tadilat-tamirat çalışmaları yürüttüklerini söyledi. Antalya Evi'nde yöresel mutfak örnekleri ve Yörük kültürüne ait unsurlar sergilenerek dünyadan gelecek misafirlere sunulacak.

COP31 İÇİN KAPLUMBAĞA ŞEKLİNDE HAZIRLANAN ANTALYA PAVİLYONU, VALİLİĞİN EK BİNASININ BAHÇESİNE TAŞINARAK KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ OLARAK KULLANILACAK. ANTALYA VALİSİ HULUSİ ŞAHİN, ANTALYALI İŞ İNSANLARININ DESTEĞİYLE HAZIRLANAN YAPININ, VALİLİK PERSONELİNİN ÇOCUKLARINA HİZMET VERECEĞİNİ AÇIKLADI.