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Beyhamam sokakta tarih yaşatılıyor, turizme yeni güzergâh hazırlanıyor

Tokat Belediyesi, 18 Ağustos 2026 ihalesiyle başlayan Beyhamam Sokak cephe, çatı ve zemin düzenlemeleriyle tarihi dokuyu koruyarak turizme katkı hedefliyor.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 16:09

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EDİTÖR: Aslı Han

Beyhamam sokakta tarih yaşatılıyor, turizme yeni güzergâh hazırlanıyor

Beyhamam Sokak'ta çalışmalar yerinde takip ediliyor:

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Soğukpınar Mahallesi'ndeki Beyhamam Sokak'ta devam eden sokak ve cephe sağlıklaştırma çalışmalarını yerinde inceledi ve yetkililerden bilgi aldı. Projenin ihalesi 18 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirildi; uygulama, sokakta bulunan tescilli yapılara öncelik verecek şekilde planlandı.

Projenin kapsamı ve uygulanan işlemler:

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile imzalanan protokol çerçevesinde yürütülen çalışmalarda, tescilli yapıların çatı, saçak ve cephe yenilemeleri yapılıyor. Sıva, boya, raspa ve yağmur oluğu düzenlemeleri gerçekleştiriliyor; ayrıca sokağın aydınlatma ve zemin düzenlemeleriyle bütünsel görünümü güçlendiriliyor.

Amaç ve beklenen etki:

Yetkililer projenin Tokat’ın tarihî kimliğini korumaya, turizm potansiyelini artırmaya ve kent ekonomisine katkı sağlamaya yönelik olduğunu vurguladı. Başkan Yazıcıoğlu, çalışmanın tamamlanmasının ardından sokağın turizm güzergâhlarına değer katacağını ve ziyaretçi ilgisini artıracağını söyledi. Yazıcıoğlu, "Biz Tokat’ı sadece bugünün değil, yarının da şehri olarak görüyoruz. Tarihimizi koruyarak değişime devam ediyoruz" dedi.

TOKAT BELEDİYE BAŞKANI MEHMET KEMAL YAZICIOĞLU, TARİHİ BEYHAMAM SOKAK&#039;TA DEVAM EDEN SOKAK VE CEPHE...

TOKAT BELEDİYE BAŞKANI MEHMET KEMAL YAZICIOĞLU, TARİHİ BEYHAMAM SOKAK'TA DEVAM EDEN SOKAK VE CEPHE SAĞLIKLAŞTIRMA ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEYEREK YETKİLİLERDEN BİLGİ ALDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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