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Nilüfer'de üç mahallede parçalı kaçak yapı yıkımı

Nilüfer Belediyesi Akçalar, Tahtalı ve Yaylacık'ta dört kaçak yapıya müdahale etti; üçü toplam 1.550 m² tamamen, biri 1.200 m² kısmen yıkıldı.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 16:07

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EDİTÖR: Aslı Han

Nilüfer'de üç mahallede parçalı kaçak yapı yıkımı

yıkım çalışmasının ayrıntıları:

Nilüfer Belediyesi, kent genelinde yürüttüğü kaçak yapılaşmayla mücadele kapsamında Akçalar, Tahtalı ve Yaylacık mahallelerinde belirlenen dört yapıya müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucunda toplam bin 550 metrekarelik alana yayılan üç yapı tamamen yıkıldı, bin 200 metrekarelik bir yapı ise kısmi olarak yıkıldı.

bölgelere göre uygulama:

Akçalar Mahallesi'nde aynı parsel üzerinde yer alan 500 m² ve 50 m² büyüklüğündeki iki yapı tamamen kaldırıldı. Yaylacık Mahallesi'nde inşaatına yeni başlanan ve 1.000 m² olan yapı da tamamen yıkıldı. Tahtalı Mahallesi'ndeki 1.200 m² yapıda ise ekipler, içerideki mallara zarar vermemek amacıyla yıkımı kısmi olarak gerçekleştirdi.

Yıkım çalışmaları, Nilüfer Belediyesi ekipleri tarafından planlı şekilde yürütüldü; müdahale sırasında çevre güvenliği ve çevresel etki göz önünde bulunduruldu. Uygulamaların amaçlarından biri, imar düzeninin korunması ve bölgedeki yapılaşma planlarına uyumun sağlanmasıdır.

güvenlik önlemleri ve sonuç:

Polis, zabıta ve sağlık ekiplerinin hazır bulunduğu çalışmalarda herhangi bir aksilik yaşanmadı ve yıkımlar tamamlandı. Belediye yetkilileri, kaçak yapılarla mücadele kapsamında denetimlerin süreceğini belirtti. Bu müdahaleler, belediyenin kent bütününde kaçak yapılaşmaya karşı yürüttüğü çalışmaların bir parçası olarak kayda geçti.

NİLÜFER BELEDİYESİ, KAÇAK YAPILAŞMAYLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA AKÇALAR, TAHTALI VE...

NİLÜFER BELEDİYESİ, KAÇAK YAPILAŞMAYLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA AKÇALAR, TAHTALI VE YAYLACIK MAHALLELERİNDE DÖRT YAPININ YIKIMINI GERÇEKLEŞTİRDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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