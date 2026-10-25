Antalyaspor evinde üzüldü: Bodrum FK 2-1 galip geldi

maç sonucu:

Trendyol 1. Lig 12. hafta mücadelesinde Antalyaspor, Antalya Stadyumu'nda konuk ettiği Bodrum FK'ya 2-1 mağlup oldu. Maçta ilk yarıda Providence'in bulduğu golle öne geçen Bodrum FK, ikinci yarıda Ahmet Sagat'ın eşitlik golüne rağmen 74. dakikada Berkay Aslan'ın kaydettiği golle sahadan 3 puanla ayrıldı.

maçtan dakikalar:

14. dakikada ceza sahası solundan çizgiye inen Samet Karakoç'un arka direğe ortasında Mevlüt Şimşek'in kafa vuruşu direkten döndü; defans topu uzaklaştırdı.

41. dakikada ceza sahası içinde Ege Bilsel'in şutunda top kaleci Pseftis'ten sekti. Seken topu tamamlayan Providence yerden vuruşuyla fileleri buldu. (0-1)

44. dakikada sol kanattan gelişen atakta Samet Karakoç'un ortasında Van de Streek'in kafa vuruşu az farkla auta çıktı.

54. dakikada Van de Streek'in ceza sahasına uzak noktadan sert şutu kaleciden döndü; topu takip eden Ahmet Sagat meşin yuvarlağı boş kaleye göndererek skoru 1-1'e taşıdı.

74. dakikada gelişen Bodrum atağında Berkay Aslan'ın şutu ağlarla buluştu ve konuk ekip 2-1 öne geçti. Kalan sürede Antalyaspor skoru eşitlemeye çalışsa da aradığı golü bulamadı.

kadrolar ve hakemler:

Stat: Antalya

Hakemler: İlker Yasin Avcı, Hüsnü Emre Çelimli, Orhun Aydın Duran

Antalyaspor: Pseftis, Bünyamin Balcı, Ensar Buğra Tivsiz, Nzba, Samet Karakoç (Erdoğan Yeşilyurt dk. 87), Ceesay, Mevlüt Şimşek (Mert Yılmaz dk. 79), Pedrinho (Safuri dk. 79), Ömer Faruk Beyaz (Soner Dikmen dk. 66), Van de Streek, Ahmet Sagat (Da Costa dk. 66). Yedekler: Abdullah Yiğiter, Samet Yalçın, Hasan Yakub İlçin, Arif Kocaman, Veysel Sarı. Teknik Direktör: Osman Özköylü.

Bodrum FK: Sousa, Berşan Yavuzay, Ajeti, Ali Şahin Yılmaz, Furkan Apaydın, Yusuf Sertkaya, Moreira (Emre Kaplan dk. 86), Ege Bilsel (Ali Aytemur dk. 86), Boran Başkan (Mustafa Erdilman dk. 22), Providence (Berkay Aslan dk. 67), Aboubakar. Yedekler: Bahri Tosun, Kerem Kayaarası, Loshaj, Ege Arslan, Gashijani, İsmail Tarım. Teknik Direktör: Sefer Yılmaz.

Goller: Ahmet Sagat (dk. 54) (Antalyaspor), Providence (dk. 41), Berkay Aslan (dk. 74) (Bodrum FK).

Sarı kart: Bünyamin Balcı (Antalyaspor).

TRENDYOL 1. LİG'İN 12. HAFTASINDA ANTALYASPOR, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI BODRUM FK'YA 2-1 MAĞLUP OLDU.