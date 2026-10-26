Fransa'da kazandığını Turgutlu'ya yatıran girişimci her yıl yaklaşık 1 milyon euro getiriyor

Fransa'da kazanıp Turgutlu'ya yatırım yapan iş insanı

Hamit Bulut, Fransa'nın Nantes kentinde üç mağaza işleterek kazandığını memleketi Turgutlu'ya yatırıyor. Yaklaşık 40 yıldır Fransa'da yaşayan Bulut, iş hayatına restoran ve inşaat sektörlerinde başladı; son 22 yıldır ise mobilya sektöründe faaliyet gösteriyor.

mağazaları ve tedarik şekli:

Nantes'taki mağazalarından biri mutfak ve beyaz eşya, diğer ikisi mobilya alanında hizmet veriyor. Bulut, her yıl düzenli olarak Turgutlu'ya gelerek hem kişisel ihtiyaçlarını hem de mağazalarının önemli ihtiyaçlarını memleketinden karşılıyor.

Bu tedarik sürecinde Türkiye'den sağladığı ürünlerin değeri yılda yaklaşık 1 milyon euro seviyesinde. Sürekli alım, Bulut'un hem mağaza stoklarını destekliyor hem de Turgutlu'daki üretici ve esnafa düzenli gelir sağlıyor.

yerel ekonomik katkı ve yatırımlar:

Bulut, mağazalarının tabela ve reklam çalışmalarını Turgutlu'daki işletmelere yaptırarak yerel hizmet sektörünü canlandırıyor. Ayrıca ilçede inşaat alanında da yatırımları bulunuyor ve bu faaliyetleriyle bölge ekonomisine doğrudan katkı sağlıyor.

İş insanı, Fransa'da elde ettiği kazancı Türkiye'de harcamaktan memnun olduğunu belirtiyor ve bu yaklaşımı bir görev olarak görüyor. Bulut'un düzenli tedarik ve yatırım tercihleri, yurt dışında kazanılan gelirin memlekete dönüşümünde somut bir örnek teşkil ediyor.

FRANSA’NIN NANTES ŞEHRİNDE 3 MAĞAZASI BULUNAN TURGUTLULU İŞ İNSANI HAMİT BULUT, HER YIL TÜRKİYE’DEN YAKLAŞIK 1 MİLYON EURO DEĞERİNDE ÜRÜN ALARAK ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLIYOR.