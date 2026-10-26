Teknolojiyle yetiştirdiği safran İtalya'da analiz edildi, talep yurt dışına uzandı

teknolojiyi tarlaya taşıdı:

Karabük'in Safranbolu ilçesi Kırıklar bölgesinde üretim yapan Cihan Saymaz, 15 yıllık teknoloji sektöründeki deneyimini tarıma aktararak safran üretiminde kalite odaklı bir yaklaşım benimsedi. Beş yıl önce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden temin ettiği 150 kilogram safran soğanı ile başladığı çalışmayı çoğaltarak beşinci yılın sonunda yaklaşık 2 tona ulaştırdı. Şu anda üretimini 11 dekar alanda, iki ayrı tarlada yürütüyor.

sensör ve veri odaklı üretim:

Saymaz, sulama, gübreleme, ekim zamanlaması ve hasat süreçlerini hassaslaştırmak için tarlalara çeşitli sensörler yerleştirdiğini ve veri analizinden yararlandığını belirtiyor. Veri ve yapay zekâ alanındaki birikimini sahaya taşıdığını söyleyen üretici, bu yöntemlerin kaliteyi artırmada belirleyici olduğunu vurguluyor. Bu sistemler sayesinde su yönetimi ve hasat zamanlaması daha kontrollü hale gelirken, ürün verimi ve kimyasal bileşimde istenen standartlara ulaşılabiliyor.

analizler ve pazar:

Safranlarını her hasattan sonra İtalya'daki akredite bir laboratuvara gönderdiklerini söyleyen Saymaz, test sonuçlarında Türkiye'deki safranlar arasında en yüksek değerlere ulaştıklarını bildirdi. Özellikle krosin (crocin) ve pikrokrosin (picrocrocin) değerlerinin çok yüksek çıktığını, bu sonuçların safranın sağlık alanındaki kullanım taleplerini artırdığını aktardı. İtalya ve İspanya'daki üst kalite ürünlerle yapılan karşılaştırmalarda bile olumlu sonuçlar elde ettiklerini belirtti.

Ürünlerini Safran Oman Tarım markasıyla pazarlayan Saymaz, satış fiyatının bir gram için yaklaşık bin 450 TL olduğunu, kilogram fiyatının ise yaklaşık 1 milyon 450 bin TL seviyesine denk geldiğini ifade etti. Yeni hasatla birlikte satışlarda geçen yıla göre yaklaşık %100 oranında artış görüldüğünü ve hem yurt içinden hem de yurt dışından gelen taleplerin yükseldiğini söyledi. Saymaz, safranın bilinirliğinin artmasıyla birlikte ihracatın da ivme kazandığını ve marka tanıtımına ağırlık verdiklerini ekledi.

Teknoloji ve tarımı birleştiren yaklaşımı, bölgesel üretimin ölçeklenebilirliğini ve ürün kalitesini öne çıkarırken, uluslararası akreditasyonlu analizlerle desteklenen kalite vurgusu üretimin pazardaki rekabet gücünü artırıyor.

CİHAN SAYMAZ, TEKNOLOJİ SEKTÖRÜNDEKİ DENEYİMİNİ TARIMA UYARLAYARAK SAFRAN YETİŞTİRİYOR