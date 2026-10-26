Eskişehir Osmangazi Üniversitesi hastanesinde hasta hakları günü etkinliği: bilgilendirme ve iletişim öne çıktı

etkinliğin kapsamı ve katılımcılar:

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği ile Hastane Hasta Hakları ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından 26 Ekim Hasta Hakları Günü dolayısıyla bilgilendirme etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında hastane poliklinikleri girişinde kurulan stantta hastalara hasta hakları hakkında bilgilendirme yapıldı ve bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Etkinliğe Hastane Başhekimi Prof. Dr. Haluk Hüseyin Gürsoy, Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kavak, Hastane Başmüdürü Ayşe Kırcı ile Halkla İlişkiler ve Hasta Hakları Sorumlusu Esin Gökalp katıldı. Standı ziyaret edenlere çikolata ve meyve suyu ikram edildi; ziyaretçiler yapılan bilgilendirmeden memnuniyetlerini iletti.

hasta hakları biriminin vurgusu ve erişim:

Hasta Hakları ve Halkla İlişkiler Birimi Sorumlusu Esin Gökalp, birimin amacının sorunları yerinde çözmek olduğunu belirterek iletişimin önemine dikkat çekti. Gökalp, hastaların herhangi bir sorunla karşılaştıklarında doğrudan birime başvurabileceklerini ifade etti.

Ayrıca Gökalp, hasta haklarının korunmasının yanı sıra hastaların ve hasta yakınlarının hastane kurallarına uymalarının da gerekliliğini vurguladı; bu yaklaşımın, haklarla birlikte sorumlulukların da bulunduğunu hatırlattığı belirtildi.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (ESOGÜ) SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ İLE HASTANE HASTA HAKLARI VE HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİ TARAFINDAN 26 EKİM "HASTA HAKLARI GÜNÜ" DOLAYISIYLA KUTLAMA ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ.