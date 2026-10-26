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Denizli'de miras zanaatleri gençlerin ellerinde canlanıyor

Hatipzade Veli Başer Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, ustalardan öğrenip hazırladıkları uygulama setleriyle geleneksel yorgancılık ve körüklü çizme zanaatını yaşatıyor.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 13:51

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Denizli'de miras zanaatleri gençlerin ellerinde canlanıyor

mirasın bekçileri okulda hayata geçiriyor:

Denizli'de Hatipzade Veli Başer Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, giderek azalan geleneksel el sanatlarını genç kuşaklara aktarmak amacıyla kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Öğretmen Özgür Hilmi Yıldız öncülüğünde kurulan Genç Zanaatkârlar kulübünün Mirasın Bekçileri takımı, Tavas ve Pamukkale'de ustalarla buluşup mesleklerin üretim süreçlerini kayıt altına aldı ve okul ortamına taşımak için uygulama setleri hazırladı.

ustalardan öğrenme ve belgeleme:

Projenin ilk durağında Tavas'ın son körüklü çizme ustası Mehmet Çiyancı atölyesinde öğrencileri ağırladı. Gençler, körüklü çizme yapımının ham madde seçimi, deri kesimi ve birleştirme aşamalarını yerinde gözlemledi. İkinci durakta Pamukkale'ye bağlı Kuşpınar Mahallesi'nde el yapımı yorgan ustası Veysel Uçmaz ile görüşüldü; kumaş hazırlama, dolgu malzemesi yerleştirme ve el dikişi teknikleri ustasından dinlendi. Ziyaretler sırasında öğrenciler hem fotoğraflayarak hem de not alarak ustaların deneyimini belgeledi.

uygulama setleriyle aktarım:

Mirasın Bekçileri takımı, saha çalışmalarını uygulamaya dönüştürerek okulda kullanıma hazır küçük el işi setleri hazırladı. Körüklü çizme setinde deri parçaları, mukavva, iğne, iplik, falçata, yapıştırıcı, yönerge ve anahtarlık halkası yer aldı; öğrenciler bu malzemelerle küçük bir çizme örneğini anahtarlığa dönüştürdü ve deri işçiliğinin temel adımlarını deneyimledi. Yorgancılık setinde ise kumaş, elyaf, iğne, iplik ve uygulama yönergesi bulunuyordu; amaç, katılanların yalnızca mesleğin tarihçesini öğrenmesi değil aynı zamanda üretim sürecine doğrudan katılarak el becerilerini geliştirmesiydi.

Takım kaptanı Elif Begüm Şakiroğlu projenin hedefini, "unutulmaya yüz tutan meslekleri tanıtmak ve ustaların bilgi birikimini gelecek nesillere aktarmak" olarak özetledi. Şakiroğlu, saha görüşmeleri ve hazırlanan uygulama setleri sayesinde geleneksel zanaatların daha geniş bir öğrenci kitlesine ulaşmasının amaçlandığını vurguladı. Proje, yerel zanaatların hem belgelenmesine hem de uygulamalı eğitim yoluyla yaşatılmasına katkı sunmayı hedefliyor.

DENİZLİ&#039;DE HATİPZADE VELİ BAŞER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ÖĞRENCİLERİ, UNUTULMAYA YÜZ TUTAN...

DENİZLİ'DE HATİPZADE VELİ BAŞER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ÖĞRENCİLERİ, UNUTULMAYA YÜZ TUTAN GELENEKSEL MESLEKLERİ YAŞATMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİ. TAVAS'IN SON KÖRÜKLÜ ÇİZME USTASI MEHMET ÇİYANCI’NIN ARDINDAN YORGAN USTASI VEYSEL UÇMAZ'I ZİYARET EDEN GENÇLER, ÖĞRENDİKLERİ ZANAATLARI HAZIRLADIKLARI UYGULAMA SETLERİYLE ARKADAŞLARINA AKTARDI. TAKIM KAPTANI ELİF BEGÜM ŞAKİROĞLU, KÜLTÜREL MİRASI GELECEK NESİLLERE TAŞIMAYI AMAÇLADIKLARINI SÖYLEDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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