Komşular 'burada olmaz' demişti, o üç kıtadan tohumla Samsun'da subtropik bir bahçe kurdu

Atakum'da bir bahçe, üç kıtanın tohumlarıyla hayat buldu

Samsun'un Atakum ilçesinde yaşayan 82 yaşındaki emekli öğretmen Hakkı Albayrak, yaklaşık 20 yıldır sürdürdüğü çalışmayla evinin bahçesinde adeta bir 'dünya bahçesi' oluşturdu. Üç kıta ve 50 farklı ülkeden getirdiği tohumlarla, sera kullanmadan doğal koşullarda üretim yapıyor ve yerel iklime uyum sağlayan çok sayıda türü hayata geçiriyor.

ürün çeşitliliği ve nadir türler:

Albayrak'ın bahçesinde Çin fasulyesinden Kızılderili muzuna (pawpaw), Hindistan ağaç kavunundan Meksika avokadosuna, California fındığından Japon elmasına, ağaç domatesinden siyah hurmaya kadar dünyanın farklı bölgelerine özgü ürünler yer alıyor. Ayrıca goji berry, Frenk üzümü, mor, siyah, kahverengi, turuncu ve sarı domatesler, mor patates ve siyah biber gibi Türkiye'de yaygın olmayan çeşitler de bulunuyor. Kendi ifadesiyle deneme usulüyle çalışarak 250 çeşidi test etmiş, bunların 200'ünü Samsun'da yetiştirmeyi başarmış.

avokado hasadında bu yıl düşüş yaşandı:

Albayrak, bu yıl avokado mahsulünde beklediği verimi alamadığını belirtti. Çiçeklenme döneminde meydana gelen dona bağlı zararın verimi düşürdüğünü söyleyen üretici, "Geçen yıl bir ağaçtan 800 adet avokado almıştım, bu sene ise yaklaşık 60 adet hasat edebildim" dedi. Toplanan avokadoların ağırlıkları 200 ila 400 gram arasında değişiyor. Hasada başlamış olmasına rağmen sağlık sorunları nedeniyle bahçeye eskisi kadar yoğun zaman ayıramadığını ve budama işine başladığını ekledi.

Albayrak, yerel çevrenin başlangıçta olumsuz görüşlerine rağmen denemekten vazgeçmediğini vurguladı: "Samsun'a ilk geldiğimde, 'Burada mandalina, portakal olmaz' dediler. Denemeden hiçbir şey ortaya çıkmaz." Şu an bahçesinde 100'e yakın çeşit meyve ve sebze bulunduğunu, bunların büyük bölümünün subtropikal ürünlerden oluştuğunu belirtti. Bazı türlerin çok soğuk havalarda zarar gördüğünü, gerektiğinde içeri almak zorunda kaldığını da anlattı.

Üretim şeklini "sera kullanmadan doğal şartlarda" olarak tanımlayan Albayrak'ın bahçesi, organik üretime ilgi duyan tüketicilerin de dikkatini çekiyor. Yıllar içinde farklı ülkelerde gördüğü türleri tohumlayıp getirerek uyguladığı yöntemle, bölgenin tarımsal çeşitliliğine katkı sağladığı değerlendiriliyor.

Albayrak'ın çalışması, 'deneme ve sabır' üzerine kurulu bir üretim yaklaşımının yerel iklimle uyumlu nadir ve lezzetli ürünler ortaya çıkarabileceğinin somut bir örneği olarak dikkat çekiyor.

TAMORİLLO AĞAÇ DOMATES