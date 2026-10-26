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Odunpazarı'ndan özel ihtiyaçlı ailelere ruh sağlığı desteği

Odunpazarı Belediyesi, Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi'nde özel ihtiyaçlı bireylerin ailelerine ücretsiz psikolojik danışmanlık sunuyor.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 14:04

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Odunpazarı'ndan özel ihtiyaçlı ailelere ruh sağlığı desteği

Odunpazarı Belediyesi ailelere psikolojik danışmanlık sağlıyor

Odunpazarı Belediyesi, özel ihtiyaçlı bireylerin toplumsal yaşama katılımını desteklerken ailelerin de yanında olmayı sürdürüyor. Belediyenin sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında sunulan hizmetler arasında, Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi bünyesinde verilen ücretsiz psikolojik danışmanlık öne çıkıyor. Hizmet, ailelerin günlük ve duygusal süreçlerini daha sağlıklı yönetmelerine katkı sağlamayı hedefliyor.

hizmetin kapsamı:

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmada, psikolojik danışman Öznur Anılır tarafından ailelere bireysel destek sunuluyor. Programın amacı; ailelerin duygusal ihtiyaçlarını ifade etmelerine olanak tanımak, karşılaştıkları güçlüklerle baş etme becerilerini geliştirmek ve genel ruhsal iyilik hâllerini güçlendirmektir. Ücretsiz olarak verilen danışmanlık, sosyal destek ve dayanışma ilkeleri doğrultusunda planlanıyor.

başvuru ve erişim:

Hizmete erişmek isteyen vatandaşlar, Odunpazarı Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Müdürlüğü çatısı altındaki Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi'ne başvurarak bilgi alıp kayıt yaptırabiliyor. Belediye, ekonomik koşullar nedeniyle özel desteklere ulaşmakta güçlük yaşayan aileler için ücretsiz hizmet modeli sunarak eşit erişimi gözetiyor.

Odunpazarı Belediyesi'nin bu uygulaması, sadece fiziki yatırımlarla sınırlı kalmayan, insan odaklı ve kapsayıcı bir belediyecilik yaklaşımının parçası olarak değerlendiriliyor. Ailelerin ruhsal dayanıklılığını artırmaya yönelik bu tür hizmetlerin devam ettirilmesi hedefleniyor.

ODUNPAZARI BELEDİYESİ, ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERİN VE AİLELERİNİN YAŞAMINI KOLAYLAŞTIRMAYA...

ODUNPAZARI BELEDİYESİ, ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERİN VE AİLELERİNİN YAŞAMINI KOLAYLAŞTIRMAYA YÖNELİK SOSYAL BELEDİYECİLİK ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR. ENGELLİ VE YAŞLI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE SUNULAN ÜCRETSİZ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK HİZMETİ İLE AİLELERİN PSİKOLOJİK AÇIDAN DESTEKLENMESİ VE KARŞILAŞTIKLARI SÜREÇLERDE YALNIZ OLMADIKLARINI HİSSETMELERİ AMAÇLANIYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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