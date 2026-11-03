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Tutuklu başkandan el yazısıyla umut veren mesaj

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, tutukluluk sürecinde sosyal medyadan el yazısıyla teşekkür ederek umut ve dayanışma çağrısı yaptı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 20:37

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EDİTÖR: Merve Çelik

Tutuklu başkandan el yazısıyla umut veren mesaj

Şeniz Doğan'ın el yazılı açıklaması

Merkezefendi Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, sosyal medya hesabından el yazısıyla kaleme aldığı bir mesaj yayımladı.

Paylaştığı notta neler var:

Doğan mesajında bir haftadır kendilerinden ayrı olduğunu belirterek Merkezefendi'yi, yedek kulübesini ve birlikte paylaştıkları güzellikleri andığını ifade etti. Metin, destek verenlere teşekkür eden ve umut vurgusu yapan cümleler içeriyordu.

Mesajdan öne çıkan ifadeler:

Doğan'ın açıklamasında yer alan ifadeler şu şekilde aktarıldı:

"Bugün sizlerden ayrılalı tam bir hafta oldu. Buradaki Merkezefendi’yi, yedek kulübesini, paylaştığımız güzellikleri ve dostlukları düşünüyorum. Her zaman yanımda olduğunuz ve bana inandığınız için teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki bu kara günler aydınlığa kavuşacak. Sizleri çok seviyorum, dualarınızı eksik etmeyin."

Paylaşım, Doğan'ın yakınlarına ve destekçilerine yönelik doğrudan bir teşekkür ve dayanışma çağrısı niteliği taşıyor; mesajını ise "Bizim Şeniz" ifadesiyle sonlandırdı.

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİNE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA KAPSAMINDA TUTUKLANAN MERKEZEFENDİ BELEDİYE...

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİNE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA KAPSAMINDA TUTUKLANAN MERKEZEFENDİ BELEDİYE BAŞKANI ŞENİZ DOĞAN, SOSYAL MEDYA HESABINDAN EL YAZISIYLA KALEME ALDIĞI BİR MESAJI PAYLAŞTI. DOĞAN, MESAJINDA KENDİSİNE DESTEK VERENLERE TEŞEKKÜR EDEREK, “BU KARA GÜNLER AYDINLIĞA KAVUŞACAK” İFADELERİNİ KULLANDI.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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