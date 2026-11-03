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Gaziantep'te sosyal medyadaki uyuşturucu özendiren içeriklere geniş çaplı operasyon

Gaziantep'te narkotik ekiplerinin sosyal medyada uyuşturucu kullanımını özendiren paylaşımlara yönelik operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 20:24

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Gaziantep'te sosyal medyadaki uyuşturucu özendiren içeriklere geniş çaplı operasyon

Operasyonun kapsamı:

Gaziantep'te Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal medyada uyuşturucu madde kullanılmasını özendirecek nitelikte paylaşım yapan hesapları hedef aldı. Yapılan planlı operasyonlarda, paylaşım yaptığı belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

hedef ve yöntemler:

Operasyon, çevrimiçi paylaşımların etkin takibi ve adres tespitine dayalı olarak gerçekleştirildi. Ekiplerin tespit ettiği hesapların içerikleri incelenirken, fiziki adreslerde yapılan aramalarda delillere ulaşılmasına yönelik çalışmalar yürütüldü. Şüphelilerin paylaşımlarının uyuşturucuyu özendirici içerik barındırdığı tespit edildi.

ele geçirilenler ve yasal süreç:

Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi ve toplam 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli ve idari işlemler başlatıldı; soruşturma ve incelemelerin sürdüğü bildirildi. Yetkililer, sosyal medya üzerinden özendirici paylaşımlara karşı denetimlerin devam edeceğini açıkladı.

GAZİANTEP’TE SOSYAL MEDYADA UYUŞTURUCU MADDE KULLANILMASINI ÖZENDİRECEK ŞEKİLDE PAYLAŞIM YAPTIĞI...

GAZİANTEP’TE SOSYAL MEDYADA UYUŞTURUCU MADDE KULLANILMASINI ÖZENDİRECEK ŞEKİLDE PAYLAŞIM YAPTIĞI TESPİT EDİLEN 19 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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