Dolar 49,9889 +0,03%
Euro 56,0100 +0,15%
Bist 11.023,55 +0,56%
Altın Gram 6.330,68 -0,77%
EUR/USD 1,1199 +0,08%
Brent Petrol 103,35 -1,36%
--°

Mudanya'da yürütülen operasyonlarda beş hükümlü tutuklandı

Mudanya polisi, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlüyü yakalayıp adliyeye sevk etti; mahkeme tutuklama kararı verdi.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 20:24

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Mudanya'da yürütülen operasyonlarda beş hükümlü tutuklandı

Operasyon ve gözaltı:

Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında farklı adreslere operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen müdahaleler sonucunda hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi gözaltına alındı ve adli işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildiler.

Gözaltına alınan isimler ve cezaları:

Operasyonlarda, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.M. ile uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan B.E. yakalandı.

Bunun yanı sıra, bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan M.Ç., 3 yıl 1 ay hapis cezası bulunan M.V. ile Vergi Usul Kanunu’na muhalefet suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A. da gözaltına alındı.

Yakalanan beş hükümlü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı ve cezaevine teslim edildi.

BURSA’DA ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 5 HÜKÜMLÜ YAKALANDI

BURSA’DA ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 5 HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ani yola fırlayan yaban domuzu zinciri bozdu: minibüs devrildi, 2 yaralı
images

Şantiyede prefabrik konteynerlerde yangın: Sakarya'nın TOKİ inşaatında müdahale...
images

Gaziantep'te sosyal medyadaki uyuşturucu özendiren içeriklere geniş çaplı operas...
images

Efeler'de 1401 sentetik ecza ele geçirildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ani yola fırlayan yaban domuzu zinciri bozdu: minibüs devrildi, 2 yaralı

Garanti BBVA üç yıla kadar sürecek pay geri alım programı açıkladı

Liverpool son provayı Şükrü Saracoğlu'nda tamamladı

Tutuklu başkandan el yazısıyla umut veren mesaj

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı