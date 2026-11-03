Mudanya'da yürütülen operasyonlarda beş hükümlü tutuklandı

Operasyon ve gözaltı:

Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında farklı adreslere operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen müdahaleler sonucunda hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi gözaltına alındı ve adli işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildiler.

Gözaltına alınan isimler ve cezaları:

Operasyonlarda, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.M. ile uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan B.E. yakalandı.

Bunun yanı sıra, bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan M.Ç., 3 yıl 1 ay hapis cezası bulunan M.V. ile Vergi Usul Kanunu’na muhalefet suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A. da gözaltına alındı.

Yakalanan beş hükümlü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı ve cezaevine teslim edildi.

BURSA’DA ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 5 HÜKÜMLÜ YAKALANDI