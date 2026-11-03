Dolar 49,9889 +0,03%
Euro 56,0100 +0,15%
Bist 11.023,55 +0,56%
Altın Gram 6.330,68 -0,77%
EUR/USD 1,1199 +0,08%
Brent Petrol 103,35 -1,36%
--°

Efeler'de 1401 sentetik ecza ele geçirildi

Aydın Efeler'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün operasyonunda 1401 sentetik ecza, 0,50 g bonzai, 3,10 g esrar ve 11 bin 800 TL ele geçirildi.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 20:24

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Efeler'de 1401 sentetik ecza ele geçirildi

operasyon detayları:

Aydın’ın Efeler ilçesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonda iki şüpheli yakalandı. Yapılan aramalar neticesinde, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen uyuşturucu maddeler ve nakit alındı.

ele geçirilenler ve miktarlar:

Aramalarda 1401 adet sentetik ecza, 0,50 gram bonzai, 3,10 gram esrar ile 11 bin 800 TL para ele geçirildi.

şüpheliler ve adli süreç:

Olayla ilgili gözaltına alınan ve haklarında Uyuşturucu Madde Ticareti suçundan işlem yapılan E.T. ve B.B. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

EFELER’DE 1401 ADET UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

EFELER’DE 1401 ADET UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ani yola fırlayan yaban domuzu zinciri bozdu: minibüs devrildi, 2 yaralı
images

Şantiyede prefabrik konteynerlerde yangın: Sakarya'nın TOKİ inşaatında müdahale...
images

Mudanya'da yürütülen operasyonlarda beş hükümlü tutuklandı
images

Gaziantep'te sosyal medyadaki uyuşturucu özendiren içeriklere geniş çaplı operas...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ani yola fırlayan yaban domuzu zinciri bozdu: minibüs devrildi, 2 yaralı

Garanti BBVA üç yıla kadar sürecek pay geri alım programı açıkladı

Liverpool son provayı Şükrü Saracoğlu'nda tamamladı

Tutuklu başkandan el yazısıyla umut veren mesaj

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı