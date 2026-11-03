Efeler'de 1401 sentetik ecza ele geçirildi

operasyon detayları:

Aydın’ın Efeler ilçesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonda iki şüpheli yakalandı. Yapılan aramalar neticesinde, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen uyuşturucu maddeler ve nakit alındı.

ele geçirilenler ve miktarlar:

Aramalarda 1401 adet sentetik ecza, 0,50 gram bonzai, 3,10 gram esrar ile 11 bin 800 TL para ele geçirildi.

şüpheliler ve adli süreç:

Olayla ilgili gözaltına alınan ve haklarında Uyuşturucu Madde Ticareti suçundan işlem yapılan E.T. ve B.B. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

EFELER’DE 1401 ADET UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ