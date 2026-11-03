Garanti BBVA üç yıla kadar sürecek pay geri alım programı açıkladı

Garanti BBVA yönetim kurulundan pay geri alım kararı

Garanti BBVA, finansal yapısına ve uzun vadeli değer oluşturma potansiyeline duyduğu güven çerçevesinde azami üç yıl süreli bir pay geri alım programı başlatma kararı aldı. Yönetim Kurulu kararında programın ilgili düzenlemeler doğrultusunda ve banka iç denetim süreçleriyle uyumlu şekilde yürütüleceği vurgulandı.

Programın kapsamı ve tutarı:

Program kapsamında azami 85 milyon TL nominal değerli payın geri alınması öngörülüyor. Bu işlemlerin finansmanı için ise azami 11 milyar TL fon ayrıldı. Geri alımlar, Borsa İstanbul Pay Piyasası üzerinden gerçekleştirilecek şekilde planlandı ve işlemlerin piyasa koşullarına göre yürütüleceği belirtildi.

Yürütme, raporlama ve itfa süreci:

Yönetim Kurulu, kararı 3 Kasım 2026 tarihli toplantısında aldı; programın yürürlük tarihi 4 Kasım 2026 olarak açıklandı. Geri alım işlemlerinin yürütülmesinde bankanın likidite durumu ve sermaye yeterliliği gibi kriterler dikkate alınacak. Program ve gerçekleştirilen işlemler, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulacak.

Programın sona ermesini takiben gerçekleştirilecek ilk Genel Kurul toplantısında, geri alınan payların ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak itfa edilmesinin Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a önerilmesi planlanıyor.

GARANTİ BBVA, FİNANSAL YAPISINA VE UZUN VADELİ DEĞER OLUŞTURMA POTANSİYELİNE DUYDUĞU GÜVEN DOĞRULTUSUNDA, AZAMİ ÜÇ YIL SÜRELİ PAY GERİ ALIM PROGRAMI BAŞLATMA KARARI ALDI. PROGRAM KAPSAMINDA AZAMİ 85 MİLYON TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYIN GERİ ALINMASI VE BU İŞLEMLER İÇİN AZAMİ 11 MİLYAR TL FON AYRILMASI ÖNGÖRÜLÜYOR.