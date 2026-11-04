Aort diseksiyonunu yenen hasta: Çanakkale'de acil cerrahi yaşam şansı verdi

Olayın özeti:

Çanakkale’nin Biga ilçesinde yaşayan Bedri Küçük, 30 Ekim Cuma günü aniden başlayan baş dönmesi ile birlikte şiddetli göğüs ve sırt ağrısı şikâyetiyle Biga Devlet Hastanesi'ne başvurdu. İlk değerlendirme sonrası kalp krizi şüphesiyle hasta, daha ileri tetkik ve tedavi için Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Burada sağ koroner arterdeki tıkanıklığa müdahale edilerek hastaya stent takıldı. İşlem sonrasında yapılan incelemede kalpten çıkan ana atardamarın duvar katmanlarının ayrılmasıyla oluşan "Tip 1 aort diseksiyonu" tespit edildi ve hasta acil cerrahi müdahale amacıyla ÇOMÜ Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği'ne sevk edildi.

Ameliyat ve ilk bulgular:

ÇOMÜ Kalp ve Damar Cerrahisi ekibi, hastayı kabul ederek gece saatlerinde ameliyata aldı. Yapılan cerrahi müdahale ile hasta başarılı biçimde operasyondan geçti. Ameliyat sonrası hastanın genel durumu iyi olarak değerlendirildi ve bir süre servis takiplerinin ardından taburcu edilmesi planlandı.

ÇOMÜ Kalp ve Damar Cerrahisi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Aksüt olaya dair, "Hastamız Cuma günü saat altı sularında Biga Devlet Hastanesine baş dönmesi, ciddi bir göğüs ve sırt ağrısıyla başvuruyor. Orada dakikalar içerisinde Çanakkale Devlet Hastanesine gönderilen hastamız sağ koroner arterine stent takıldıktan sonra aort diseksiyonu, ana atar damarın yırtılması tespit edilerek hastanemize bu ameliyatın yapılması için müracaat edildi. Biz de hastamızı kabul ettik. Gece saatlerinde hastamıza ameliyata alarak hastamızın ameliyatını gerçekleştirdik. Hastamızın durumu iyi, dün servise aldık. Birkaç gün daha hastamızı takip ettikten sonra taburcu edeceğiz" dedi.

Uzmanlardan ve yöneticilerden değerlendirme:

ÇOMÜ Başhekimi Doç. Dr. Pınar Mutlu, operasyonu gerçekleştiren ekibe teşekkür ederek, "Hastamızın genel durumu şu anda gayet iyi. Türkiye çapında da çok sık yapılan bir ameliyat değil, Çanakkale'mizde böyle bir ameliyatın yapılması hepimize gurur verdi" ifadelerini kullandı.

Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Gündüz Yümün ise vaka ile ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "Bu hastalıkta en önemli olan şey şu: hastanın her geçen saatte en az yüzde 1 ihtimalle hayatını kaybetme durumu var. O yüzden bu hastalar daha önceden İstanbul ya da Bursa'ya büyük merkezlere sevk edilirken birçoğu yolda hayatını kaybetmekle karşı karşıya geliyordu. Şu anda bu hastamızla birlikte ameliyatımız burada yapılabiliyor. Ve Çanakkale için, belki de kalp damar cerrahisinin yapabileceği en iyi hizmet burada acil durumların çözülmesi ve hastaların tedavisinin yerinde yapılmasını sağlamaktır."

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu de, çeşitli kurumlardan kazandırdıkları uzmanların bu tür standart üstü vakaları başarılı şekilde yönetebilmelerinin önemine vurgu yaparak, üniversite hastanesinin verdiği nitelikli sağlık hizmetine dikkat çekti.

Hastanın sözleri:

Ameliyatı başarıyla atlatan Bedri Küçük, sağlık ekibine teşekkür ederek, "Doktorlarımdan Allah razı olsun. Beni ölümden döndürdüler. Yaşamak için bir imkan daha verdiler" dedi. Hasta, servisteki gözlemlerin ardından birkaç gün daha takip edilecek ve stabil durumun korunmasının ardından taburcu edilecek.

Aort yırtığını atlattı: "Beni ölümden döndürdüler"