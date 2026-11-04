Köylüler güne hareketle başladı: Düzce'de hareketli yaşam teşviki

Ovapınar Köyü'nde hareketle başlayan sabah

Düzce Sağlık Müdürlüğü tarafından sürdürülen Mahallemde Hareket Var etkinlikleri, Merkez Toplum Sağlığı Merkezi ekiplerinin koordinasyonuyla Ovapınar Köyü'nde devam etti. Sabah saatlerinde düzenlenen faaliyet yoğun ilgi gördü; köy sakinleri fiziksel aktivitelere katılarak günlük hayatlarında hareketi artırmanın yollarını öğrendi.

etkinliğin amacı ve kapsamı:

Etkinlik, Türkiye Obezite ile Mücadele ve Fiziksel Aktivite Eylem Planı doğrultusunda planlandı. Programda, hareketli yaşam alışkanlıklarının benimsenmesi ve obeziteyle mücadeleye katkı sağlanması hedeflendi. Merkez Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri katılımcılara düzenli egzersizin insan sağlığına faydalarını anlattı ve günlük yaşamda basit egzersizleri nasıl uygulayabileceklerine dair pratik öneriler verdi.

katılım, mesajlar ve yerel etki:

Etkinliğe köy halkının yoğun katılımı dikkat çekti. Yerel halkın buluştuğu organizasyonda, sağlık çalışanları günlük rutine egzersiz eklemenin önemini vurguladı. Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz da hareketli yaşam alışkanlığının obeziteyle mücadelede merkezi rol oynadığına işaret ederek vatandaşları düzenli fiziksel aktiviteye davet etti.

Bu tür saha etkinlikleri, sağlık bilincini artırmanın yanı sıra toplum içinde dayanışma ve motivasyon oluşturuyor. Ovapınar örneğinde görüldüğü gibi, yerel düzeyde düzenlenen aktiviteler kişilerin günlük yaşamlarına doğrudan etki ederek sağlıklı davranışların yaygınlaşmasını kolaylaştırıyor.

DÜZCE’DE SAĞLIKLI YAŞAM ALIŞKANLIKLARINI YAYGINLAŞTIRMAK VE FİZİKSEL AKTİVİTEYİ GÜNLÜK HAYATIN BİR PARÇASI HALİNE GETİRMEK AMACIYLA YÜRÜTÜLEN MAHALLEMDE HAREKET VAR ETKİNLİKLERİ OVAPINAR KÖYÜ’NDE DEVAM ETTİ.