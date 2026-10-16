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Apartman boşluğunda saklanan hükümlü itfaiye yardımıyla yakalandı

Efeler'de FETÖ/PDY üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası olan H.B., saklandığı apartman boşluğundan itfaiye yardımıyla çıkarılarak yakalandı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 16:57

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Apartman boşluğunda saklanan hükümlü itfaiye yardımıyla yakalandı

operasyon ve yakalama:

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri analiz çalışmaları sonucu, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sözde mahrem yapılanmasında faaliyet yürüttüğü belirtilen H.B.'nin Efeler ilçesindeki saklandığı adresi tespit etti.

Hakkında örgüt üyeliği suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ve yaklaşık 1 yıldır aranan H.B.'nin yakalanması için belirlenen adrese operasyon düzenlendi. İkamette yapılan arama sırasında hükümlü, apartman boşluğunda bulundu.

yerinden çıkarma ve gözaltı:

Bulunduğu dar alandan güvenli şekilde çıkarılması amacıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin desteğiyle apartman boşluğundan indirilen H.B., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemler tamamlandıktan sonra H.B., yetkililere teslim edilerek cezaevine gönderildi.

Olay, terörle mücadele birimlerinin analiz ve saha çalışmalarının koordinasyonuyla yürütülen operasyonların sonucunu gösterdi; aranan şahısların yakalanmasında fiziksel arama ve teknik analizlerin birlikte kullanıldığı dikkat çekti.

AYDIN&#039;IN EFELER İLÇESİNDE FETÖ/PDY SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAK SUÇUNDAN HAKKINDA 6 YIL 3 AY...

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE FETÖ/PDY SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAK SUÇUNDAN HAKKINDA 6 YIL 3 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN VE 1 YILDIR ARANAN HÜKÜMLÜ, SAKLANDIĞI APARTMANIN BOŞLUĞUNDA POLİS EKİPLERİNCE YAKALANDI. HÜKÜMLÜ, İTFAİYE EKİPLERİNİN YARDIMIYLA BULUNDUĞU YERDEN İNDİRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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