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Bursa'daki İlker Çelikcan hastanesi yeni kampüste hizmet verecek, yerleşke Esenlik Merkezi olarak düzenlenecek

Şehit İlker Çelikcan Hastanesi hizmetleri Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi'ne taşınıyor; yerine Sağlık Bakanlığı'na bağlı 'Esenlik Merkezi' kurulacak.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 10:50

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EDİTÖR: Serkan Varol

Bursa'daki İlker Çelikcan hastanesi yeni kampüste hizmet verecek, yerleşke Esenlik Merkezi olarak düzenlenecek

Bursa'da sağlık hizmetleri yeniden örgütleniyor

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, şehirde uzun yıllar hizmet veren Şehit İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nin mevcut kapasitesiyle Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi bünyesinde hizmet vermeye devam edeceğini açıkladı. Taşınma kararının, hizmet binasının fiziki ömrünü tamamlaması gerekçesiyle alındığı bildirildi; kurumun tamamen kapanmayacağı vurgulandı.

Taşınma ve yeni kampüs:

Yeni açılan Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi, 1.355 yatak kapasiteli olarak hasta kabul sürecine başladı. Çekirge Devlet Hastanesi, Dörtçelik Çocuk Hastanesi ve Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi ile birlikte İlker Çelikcan'daki hizmetlerin yeni hastaneye taşınması hedefleniyor. Bu düzenlemeyle sağlık hizmetlerinin modern ve depreme dayanıklı bir kampüste bir arada sunulması amaçlanıyor.

Esenlik Merkezi ve kurum mirasının korunması:

İl Sağlık Müdürlüğü açıklamasında, hastanenin yerinde Sağlık Bakanlığı'na bağlı Esenlik Merkezi konseptiyle yeniden yapılandırılacağı belirtildi. Açıklamada yerleşkenin aynı noktada depreme dayanıklı binalarla koruyucu sağlık hizmetleri sunacak şekilde düzenleneceği ve kurumun kent hafızasındaki öneminin korunacağı ifade edildi.

Kentte yaklaşık 50 yılı aşkın süredir fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında hizmet veren İlker Çelikcan Hastanesi; ortopedik rehabilitasyon, nörolojik rehabilitasyon ve fizik tedavi uygulamalarında binlerce hastaya şifa dağıttı. Yeni dönemde bu uzmanlıkların modern tesislere taşınmasının yanı sıra yerleşkenin vatandaşlara yeni sağlık hizmetleri sunması hedefleniyor.

Yetkililer, geçiş sürecinin hasta bakımında aksama yaşanmadan yürütüleceğini ve önceliğin hasta güvenliği ile depreme dayanıklı altyapı olduğunu vurguladı. Hem kurumun tarihi mirasının yaşatılması hem de sağlık hizmetlerinin güncellenmesi planlanıyor.

BURSALILAR ARASINDA ASKERİ HASTANE OLARAK BİLİNEN ŞEHİT İLKER ÇELİKCAN FİZİK TEDAVİ VE...

BURSALILAR ARASINDA ASKERİ HASTANE OLARAK BİLİNEN ŞEHİT İLKER ÇELİKCAN FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ'NİN AYNI KAPASİTE İLE ALİ OSMAN SÖNMEZ DEVLET HASTANESİ'NE TAŞINACAĞI AÇIKLANDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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