Türkiye BM genel sekreterliği için Feridun Sinirlioğlu'nu aday gösterdi

Türkiye'nin BM adaylığı New York'ta duyuruldu

New York'taki Türk Evi'nde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız önemli bir açıklama yaptı. Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkenin eski BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu'nu Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği'ne aday gösterdiğini belirtti ve adaylık mektubunun BM Genel Kurul Başkanı ile Güvenlik Konseyi Başkanı'na iletildiğini kaydetti.

Adaylık süreci ve iletilen mektup:

Yıldız, adaylığın resmen ilan edildiğini ve gerekli yazışmaların tamamlandığını ifade etti. Konuşmasında, "Ben de zatıalilerinin mektubunu bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurul Başkanı'na ve Güvenlik Konseyi Başkanı'na ilettim" sözlerini kullandı ve duyuruyu New York'taki Türk topluluğu ile paylaştı. Yıldız, seçim sürecinin kısa sürede sonuçlanmasını ümit ettiklerini söyleyerek, "İnşallah bu seçim sürecinin en geç 2 ay içinde sonuçlanması gerekiyor. Ona da kalmadan birkaç hafta içinde size iyi haberi veririz" dedi.

Türkiye'nin diplomatik iddiası ve uluslararası rolü:

Ahmet Yıldız, Türkiye'nin son yıllarda uluslararası diplomaside yükselen profilini ve arabuluculuk kapasitesini vurguladı. Yıldız, Türkiye'nin BM bütçesine düzenli katkıda bulunduğunu, insani yardımlarda milli gelire oranla üst sıralarda yer aldığını ve bölgede barış ile güvenliği destekleyen aktif bir aktör olduğunu belirtti. Konuşmasında, "Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri neden bir Türk olmasın?" sorusunu öne çıkararak adaylığın arkasındaki gerekçeyi özetledi.

Yıldız ayrıca diplomatik ağın genişlemesine işaret ederek, Türkiye'nin diplomat kalitesindeki artışı ve küresel temsil kapasitesinin güçlendiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen arabuluculuk çalışmalarının bu konumun şekillenmesinde rol oynadığına dikkat çekti ve Türkiye'nin çatışmaların önlenmesi ve barış süreçlerinde etkin bir aktör olduğunun altını çizdi.

Resepsiyon ev sahipliğini yapan New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal da ABD'deki Türk toplumunun görünürlüğünün arttığını vurguladı. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği resepsiyonda, Ahmet Yıldız davetlilere teşekkür ederek Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı ve ulusun bu yeni diplomatik adımı hakkında umutlu mesajlar verdi.

Açıklamada yer alan ifadeler, adaylığın sonuçlarından bağımsız olarak Türkiye'nin uluslararası alanda kendine güvenini ve BM'deki rolünü güçlendirme hedefini ortaya koyuyor. Sürecin ilerleyişi ve olası sonuçlar, diplomatik kanallar ve BM içindeki değerlendirmeler doğrultusunda takip edilecek.

NEW YORK BAŞKONSOLOSU BÜYÜKELÇİ MUHİTTİN AHMET YAZAL VE EŞİ KADRİYE ZEYNEP SAYIM YAZAL'IN EV SAHİPLİĞİNDE NEW YORK'TAKİ TÜRK EVİ'NDE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI RESEPSİYONU DÜZENLENDİ.