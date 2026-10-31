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Türk dünyası görsel anlatımla zirveye hazırlandı

İletişim Başkanlığı koordinasyonunda, Türk Devletleri Teşkilatı 13'üncü Zirvesi için İstanbul ve Ankara'da ortak tarih, kültür ve dayanışma vurgusuyla görsel çalışma yapıldı.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 10:52

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Türk dünyası görsel anlatımla zirveye hazırlandı

Görsel iletişim çalışması hakkında

Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 13'üncü Zirvesi kapsamında, Türk dünyasının ortak tarihini, kültürel bağlarını ve dayanışma ruhunu öne çıkarmayı amaçlayan özel bir görsel iletişim çalışması hayata geçirildi. Çalışmanın İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirildiği bildirildi.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, 'Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımız koordinasyonunda, Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 13'üncü Zirvesi kapsamında, Türk dünyasının ortak tarihini, kültürel bağlarını ve dayanışma ruhunu vurgulamak amacıyla İstanbul ve Ankara'da özel bir görsel iletişim çalışması gerçekleştirildi' ifadelerine yer verildi.

Çalışmanın hedefleri ve öne çıkan vurgular:

Çalışma, ortak tarih, kültürel bağlar ve dayanışma temalarını merkeze alarak, zirvenin iletişim stratejisini görsellikle desteklemeyi amaçladı. Hazırlanan görsel içeriklerin toplumda birlik ve ortak bilinç oluşturma, zirvenin mesajlarını geniş kitlelere taşıma hedefi taşıdığı belirtildi.

Koordinasyon ve uygulama sahaları:

İletişimin koordinasyonunu Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı üstlendi. Uygulama alanlarının İstanbul ve Ankara olarak seçilmesi, hem ulusal görünürlüğü artırmayı hem de zirveye ev sahipliği yapan mekanlarla eş zamanlı bir iletişim akışı sağlamayı hedefledi. Açıklamada, çalışmanın Cumhurbaşkanlığı çatısı altında organize edildiği vurgulandı.

Yetkililer, yapılan görsel iletişim faaliyetinin zirvenin gündemini güçlendirdiğini ve Türk dünyası bağlarının görünür kılınmasına katkı sunduğunu belirtti. Çalışmanın ayrıntılarına ilişkin ek bilgiler açıklamada yer almadı.

Türk Devletleri Teşkilatı’na özel görsel iletişim çalışması gerçekleştirildi

Türk Devletleri Teşkilatı’na özel görsel iletişim çalışması gerçekleştirildi

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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