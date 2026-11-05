Apartmanın dördüncü katından saksıyla atlayan kedi mahalleyi alarma geçirdi

Efeler'de kısa süreli panik yaşandı

Aydın'ın Efeler ilçesi Güzelhisar Mahallesi 37. Sokak'ta bir apartmanın 4'üncü katında mahsur kalan kedi, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine kurtarma ekiplerini alarma geçirdi. Durumun bildirilmesiyle 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

kurtarma çalışması ve düşüş:

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiyenin uzattığı fileye yaklaşmayan kedi, kısa süre sonra pencereden evin balkonuna atladı. Atlamayla birlikte balkonda duran saksı da devrildi ve kediyle birlikte metrelerce yükseklikten aşağı doğru düştü.

vatandaşların müdahalesi ve sonuç:

Çevredeki vatandaşlar kedinin yere düşmesini engellemek için hızla bir çarşaf açtı; kedi, şans eseri çarşafın üzerinde yara almadan kurtuldu. Devrilen saksı ise çarşafı tutanlardan birinin hemen yanına düştü; genç bu sayede ağır bir yara almadan olayı atlattı. Olay sırasında çevrede kısa süreli panik ve korku yaşandı.

Yaşanan kısa süreli gerilim, kedinin sahibine teslim edilmesiyle son buldu ve çevredeki vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Olayda can kaybı veya ciddi yaralanma bildirilmedi.

AYDIN’IN EFELER İLÇESİNDE APARTMANIN 4’ÜNCÜ KATINDA MAHSUR KALAN VE KURTARMA ÇALIŞMALARI SIRASINDA KORKARAK ATLADIĞI EVİN BALKONUNDAN SAKSIYLA DÜŞEN KEDİ VATANDAŞLARIN GERDİĞİ ÇARŞAFLA KURTULURKEN BİR GENCİ DE ÖLÜMLE BURUN BURUNA GETİRDİ.