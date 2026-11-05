Dolar 50,0439 +0,04%
Euro 56,3105 +0,11%
Bist 11.443,05 -0,31%
Altın Gram 6.655,89 +1,57%
EUR/USD 1,1231 -0,03%
Brent Petrol 96,19 +1,66%
--°

Apartmanın dördüncü katından saksıyla atlayan kedi mahalleyi alarma geçirdi

Efeler'de 4. kattaki kedi balkondan saksıyla düştü; vatandaşların açtığı çarşaf kediyi kurtardı, saksı bir gencin yanına isabet ederek tehlike yarattı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 12:11

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Apartmanın dördüncü katından saksıyla atlayan kedi mahalleyi alarma geçirdi

Efeler'de kısa süreli panik yaşandı

Aydın'ın Efeler ilçesi Güzelhisar Mahallesi 37. Sokak'ta bir apartmanın 4'üncü katında mahsur kalan kedi, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine kurtarma ekiplerini alarma geçirdi. Durumun bildirilmesiyle 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

kurtarma çalışması ve düşüş:

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiyenin uzattığı fileye yaklaşmayan kedi, kısa süre sonra pencereden evin balkonuna atladı. Atlamayla birlikte balkonda duran saksı da devrildi ve kediyle birlikte metrelerce yükseklikten aşağı doğru düştü.

vatandaşların müdahalesi ve sonuç:

Çevredeki vatandaşlar kedinin yere düşmesini engellemek için hızla bir çarşaf açtı; kedi, şans eseri çarşafın üzerinde yara almadan kurtuldu. Devrilen saksı ise çarşafı tutanlardan birinin hemen yanına düştü; genç bu sayede ağır bir yara almadan olayı atlattı. Olay sırasında çevrede kısa süreli panik ve korku yaşandı.

Yaşanan kısa süreli gerilim, kedinin sahibine teslim edilmesiyle son buldu ve çevredeki vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Olayda can kaybı veya ciddi yaralanma bildirilmedi.

AYDIN’IN EFELER İLÇESİNDE APARTMANIN 4’ÜNCÜ KATINDA MAHSUR KALAN VE KURTARMA ÇALIŞMALARI SIRASINDA...

AYDIN’IN EFELER İLÇESİNDE APARTMANIN 4’ÜNCÜ KATINDA MAHSUR KALAN VE KURTARMA ÇALIŞMALARI SIRASINDA KORKARAK ATLADIĞI EVİN BALKONUNDAN SAKSIYLA DÜŞEN KEDİ VATANDAŞLARIN GERDİĞİ ÇARŞAFLA KURTULURKEN BİR GENCİ DE ÖLÜMLE BURUN BURUNA GETİRDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Uyuşturucuya karşı sınır: Battalgazi'de 6 bin 50 hap ele geçirildi
images

Hatay'da sağanakta dereye düşen çocuk hayatını kaybetti
images

Kısa yürüyüşün tehlikeli anı: Şişli'de devrilen ağaç beş kişiyi kıl payı atlattı
images

Bahçelievler'de inşaatta toprak kayması: göçükten bir kişi sağ kurtarıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Selahattin Eyyubi'ne yeni asfaltla daha güvenli ulaşım

Uyuşturucuya karşı sınır: Battalgazi'de 6 bin 50 hap ele geçirildi

Hatay'da sağanakta dereye düşen çocuk hayatını kaybetti

il emniyet müdürü ve eşi şehit ailesini ziyaret etti

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam