Selin ardından sabah temizlik seferberliği Dörtyol'da başladı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde gece boyunca etkili olan sağanak yağış, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte selin yol açtığı hasarı görünür kıldı. İlçede su baskınları, sürüklenen araçlar ve mahsur kalan vatandaşların kurtarılmasıyla geçen gece, gündüz saatlerinde temizlik ve müdahale çalışmalarına dönüştü.

taşkının etkileri:

Meteorolojinin turuncu kodlu uyarısının ardından Karakese ve Özerli derelerinin taşması sonucu birçok ev ve iş yeri su altında kaldı. Bazı araçlar sel sularına kapılırken, ev ve araçlarında mahsur kalan vatandaşlar ekipler tarafından kurtarıldı. Selin neden olduğu hasar, gün ağarınca daha net görüldü.

temizlik ve müdahale çalışmaları:

Sabah saatlerinde hem vatandaşlar hem de Büyükşehir Belediyesi ekipleri su basan ev, iş yeri ve yolların temizliğine başladı. Çalışmalar kapsamında ev ve iş yerlerinden su çıkarma, çamur temizliği ve yolların ulaşıma açılması öncelikli iş olarak yürütülüyor.

DÖRTYOL İLÇESİNDE ŞİDDETLİ SAĞANAK YAĞIŞ NEDENİYLE DERELER TAŞTI, ARAÇLAR SEL SULARINDA SÜRÜKLENDİ. GECE YAŞANAN SELİN ARDINDAN SABAH SAATLERİNDE VATANDAŞLAR VE BELEDİYE EKİPLERİ TEMİZLİK ÇALIŞMALARINA BAŞLADI.