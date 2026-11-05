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Ayaz köyünde yağmur tedirginliği: dere evlerin bahçesine dayandı

Sinop’un Ayaz köyünde dün geceki sağanak sonrası dere seviyesi bahçe sınırına ulaştı; 29 Ağustos'taki taşkına atıfla mahalle halkı kalıcı önlem talep ediyor.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 12:16

GÜNCELLEME: 05 Kasım 2026 - 12:21

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Ayaz köyünde yağmur tedirginliği: dere evlerin bahçesine dayandı

Ayaz köyünde sağanak sonrası tedirginlik

Sinop’un Türkeli ilçesine bağlı Ayaz köyünde dün gece etkili olan sağanak, daha önce taşkın yaşayan hattın su seviyesinin yeniden yükselmesine yol açtı. Yağış sonrası dere suyu bazı evlerin bahçe sınırına kadar geldi ve mahallede endişe oluştu.

geçmişte yaşanan zararlar:

29 Ağustos’ta yaşanan taşkında iki kadın evlerinde mahsur kalmış, ahır ve samanlık zarar görmüş, 32 kümes hayvanı telef olmuştu. O gün yaşananlar, yeni yağışla birlikte bölge sakinlerinin tedirginliğini tekrar artırdı.

yol ve altyapı etkileri:

Türkeli - Çatalzeytin kara yolu Güllüsu mevkiinde yağış sonrası yolun bir bölümü göle döndü ve sürücülerin dikkatli olması istendi. Ayrıca Düzköy Deresi’nde debi yükseldi; geçen yıl heyelan meydana gelen bölgeye yakın yolun bazı kesimlerinde su birikintileri oluştu.

Bu son olayda ciddi bir zarar bildirilmemiş olsa da, dere suyunun yeniden ev sınırlarına yaklaşması mahalle sakinlerinin benzer olayların tekrarlanmasından kaygı duymasına neden oldu. Bölge halkı, dere yatağında yapılacak düzenleme ve uygulanacak önleyici tedbirleri talep ediyor.

Yetkililerden somut adımlar beklenirken, her yağmur sonrasında gündeme gelen altyapı ve ulaşım riskleri, uzun vadeli çözüm gerekliliğini ortaya koyuyor.

YAĞIŞIN ARDINDAN YÜKSELEN DERE SUYU, EVİN BAHÇE SINIRINA KADAR ULAŞTI.

YAĞIŞIN ARDINDAN YÜKSELEN DERE SUYU, EVİN BAHÇE SINIRINA KADAR ULAŞTI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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