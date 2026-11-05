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Nevşehir'de geri geri manevra yapan alkollü sürücü araca çarpıp kaçtı

Nevşehir'de yüksek sesle müzik çalan ve alkollü olduğu iddia edilen sürücü, polisleri görünce geri geri kaçmaya çalışırken arkadaki araca çarpıp kaçtı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 12:14

GÜNCELLEME: 05 Kasım 2026 - 12:15

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Nevşehir'de geri geri manevra yapan alkollü sürücü araca çarpıp kaçtı

Nevşehir'de geri geri manevra yapan alkollü sürücü araca çarpıp kaçtı

Nevşehir'de iddiaya göre, seyir halindeyken yüksek sesle müzik dinleyen ve alkollü olduğu öne sürülen bir sürücü, polis ekiplerini görünce aracını geri geri hareket ettirmeye başladı. Bu manevra sırasında arkasından gelen araca çarpan sürücü, çarpmanın ardından olay yerinden uzaklaştı.

olay anı ve güvenlik kamerası kayıtları:

Olay, 2000 Evler Mahallesi kafeler bölgesinde gerçekleşti. Çarpma anı ve sürücünün kaçışı, bölgede bulunan bir iş yerine ait güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde sürücünün, arkadaki aracı korna ile uyaran sürücüye aldırış etmediği ve ardından çarpma sonrası hızla uzaklaştığı görülüyor.

soruşturma ve uygulanan ceza:

Çarpmanın ardından yapılan çalışmalarla aracın plakası tespit edildi ve sürücü polis ekipleri tarafından yakalandı. Yetkililer, sürücüye olayla ilgili olarak işlem yapıldığını ve trafik kural ihlali gerekçesiyle 46 bin lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

NEVŞEHİR’DE İDDİAYA GÖRE SEYİR HALİNDEYKEN YÜKSEK SESLE MÜZİK DİNLEYEN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ, POLİS...

NEVŞEHİR’DE İDDİAYA GÖRE SEYİR HALİNDEYKEN YÜKSEK SESLE MÜZİK DİNLEYEN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ, POLİS EKİPLERİNİ GÖRÜNCE GERİ GERİ KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN ARKASINDAN GELEN ARACA ÇARPTI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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