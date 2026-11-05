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Çaycuma semalarında yüzlerce turnanın ahenkli göç gösterisi

Çaycuma semalarında yüzlerce turna, mevsimsel göçlerini geniş sürüler halinde sürdürdü; vatandaşlar kuşların uyumlu uçuşlarını ilgiyle izledi.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 12:12

GÜNCELLEME: 05 Kasım 2026 - 12:13

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EDİTÖR: Aslı Han

Çaycuma semalarında yüzlerce turnanın ahenkli göç gösterisi

Çaycuma semalarında görsel şölen

Çaycuma ilçesinin (Zonguldak) gökyüzü bugün mevsimsel göçünü sürdüren turnaların oluşturduğu büyük sürülere ev sahipliği yaptı. Geniş alanı kaplayan kuş toplulukları, zaman zaman farklı uçuş düzenleri oluşturarak ilerledi ve ilçede dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı.

Uçuş düzeni ve gözlem:

Turnalar birbirleriyle uyum içinde hareket ederek gökyüzünde dalga dalga yayıldı. Sürüler halinde ilerleyen kuşların oluşturduğu görüntü, ilçenin farklı noktalarından uzun süre izlenebildi; göç yolculuğu boyunca kuş grupları peş peşe göründü.

Vatandaşların ilgisi ve son durum:

Göçmen kuşların geçişi çevredekilerin ilgisini çekerken, gözlemler bir süre sonra kuşların ufuk çizgisinin ötesine kaybolmasıyla sonlandı. Bu tür toplu geçişler, bölgedeki doğa gözlemleri açısından önemli bir görsel olanak sunuyor.

ZONGULDAK’IN ÇAYCUMA İLÇESİNDE GÖÇ YOLCULUĞUNU SÜRDÜREN ÇOK SAYIDA TURNA, GÖKYÜZÜNDE...

ZONGULDAK’IN ÇAYCUMA İLÇESİNDE GÖÇ YOLCULUĞUNU SÜRDÜREN ÇOK SAYIDA TURNA, GÖKYÜZÜNDE OLUŞTURDUKLARI DEV SÜRÜLERLE GÖRSEL ŞÖLEN SUNDU. KUŞLARIN UYUM İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ UÇUŞ, VATANDAŞLARIN İLGİSİNİ ÇEKTİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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