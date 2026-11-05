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Çaycuma'da kayıp Atakan için ekipler seferber

Çaycuma'da bir gündür kayıp olan Atakan Çarşanba için polis ve yakınları arama başlattı; görenlerin güvenlik birimlerine haber vermesi istendi.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 12:10

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Çaycuma'da kayıp Atakan için ekipler seferber

kayıp ihbarı ve ilk bilgiler

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşayan Atakan Çarşanba'dan bir gündür haber alınamıyor. Ailesi ve yakınları, gençten haber alamayınca durumu emniyet güçlerine bildirdi.

polis ve ekiplerin çalışması:

İhbarın ardından polis ekipleri kayıp gencin bulunması için çalışma başlattı. Ekipler, çevre taraması ve bilgi toplama çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer, Atakan Çarşanba'yı gören veya hakkında bilgi sahibi olan vatandaşların polis ekiplerine ya da en yakın güvenlik birimine haber vermesini istedi.

aile ve çevrenin bekleyişi:

Ailesi ve yakın çevresi, gençten gelecek bir haber umuduyla bekliyor; kayıp gencin bulunması için ailenin umutlu bekleyişi sürüyor.

ZONGULDAK’IN ÇAYCUMA İLÇESİNDE ATAKAN ÇARŞANBA’DAN BİR GÜNDÜR HABER ALINAMAMASI AİLESİNİ VE...

ZONGULDAK’IN ÇAYCUMA İLÇESİNDE ATAKAN ÇARŞANBA’DAN BİR GÜNDÜR HABER ALINAMAMASI AİLESİNİ VE YAKINLARINI ENDİŞELENDİRDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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