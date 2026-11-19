Başkan vekili görevde: çukurova'da yeni yapılanma ve hizmet taahhüdü

Çukurova Belediye Başkan Vekili Sıtkı Keskin, göreve geldikten sonra kentteki bir otelde gazetecilerle buluşarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Keskin, yürütülen soruşturmada tutuklanıp görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Emrah Kozay'ı hapishanede ziyaret ettiğini anlattı ve sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

yapılanma ve ziyaretler:

Keskin, göreve gelişinin ardından hem başkanı hem de başkan yardımcılarını ziyaret ettiğini, onlarla görüştüğünü ve yapılması gerekenleri konuştuklarını aktardı. "Böyle bir süreç hiç olmasaydı ancak maalesef yaşandı." diyen Keskin, onların fikirlerini aldıklarını ve yapılanmamızı tamamladık ifadesini kullandı. Keskin, yönetimin devralınmasından sonra ekip içinde görev dağılımının netleştiğini ve ortak çalışma ile sürecin tamamlanacağını vurguladı: "İlçemizi hep birlikte geliştirip bu süreci tamamlayacağız."

hizmet öncelikleri:

Belediyenin önceliklerinin temizlik ve yol hizmetleri olduğunu belirten Keskin, "Bir belediyenin en asli görevi çöpleri toplamak, temizlik yapmak ve yolları düzenlemek." sözleriyle hizmet önceliklerini özetledi. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi ile görüşmeler yapıldığını, yolların onarılacağını ve çöp araçlarının yenilenerek ilçenin daha temiz bir görünüme kavuşturulacağını söyledi.

Keskin ayrıca yönetimde şeffaflığa dikkat çekti; herkesin kapısının açık olduğunu, 7 gün 24 saat ulaşılabileceğini ve sorulara yanıt vermekten kaçınmayacağını belirtti. Toplantı, yerel hizmetlerin sürdürülmesi ve yapılanmanın tamamlanması taahhüdüyle sona erdi.

ÇUKUROVA BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ SITKI KESKİN, GAZETECİLERLE BİR ARAYA GELEREK BELEDİYENİN ÇALIŞMALARI HAKKINDA AÇIKLAMALARDA BULUNDU