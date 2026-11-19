Putin: zirvenin odağı Ukrayna savaşı olacak
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Trump ve Xi ile yaptığı üçlü görüşmede, yaklaşan zirvenin ana gündeminin Ukrayna’daki savaş olacağını belirtti.
Putin'in sözleri:
Putin, görüşmede tarafların çatışma konusunda yoğunlaşacağını vurgulayarak, "Ukrayna’da ortak çıkarlarımız var" ifadesini kullandı.
Görüşmenin önemi:
Putin'in açıklaması, zirvenin Ukrayna meselesine ağırlık vereceğine işaret ediyor.
- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Trump ve Xi ile gerçekleştirdiği üçlü görüşmede, zirvenin odak noktasının Ukrayna'daki savaşın olacağını ifade ederek, "Ukrayna'da ortak çıkarlarımız var" dedi.
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