Putin: zirvenin odağı Ukrayna savaşı olacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Trump ve Xi ile yaptığı üçlü görüşmede, yaklaşan zirvenin ana gündeminin Ukrayna’daki savaş olacağını belirtti.

Putin'in sözleri:

Putin, görüşmede tarafların çatışma konusunda yoğunlaşacağını vurgulayarak, "Ukrayna’da ortak çıkarlarımız var" ifadesini kullandı.

Görüşmenin önemi:

Putin'in açıklaması, zirvenin Ukrayna meselesine ağırlık vereceğine işaret ediyor.

- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Trump ve Xi ile gerçekleştirdiği üçlü görüşmede, zirvenin odak noktasının Ukrayna'daki savaşın olacağını ifade ederek, "Ukrayna'da ortak çıkarlarımız var" dedi.