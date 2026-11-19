Üçlü görüşme başladı:

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ilk kez bir araya gelerek üçlü görüşmeyi başlattı. Liderlerin buluşması, uluslararası diplomasi açısından dikkat çekti.

Neden önem taşıyor:

Bu tür bir doğrudan temas, üç büyük gücün ilişkilerinde yeni bir diyalog zemini oluşturma potansiyeli taşır ve küresel gündemde etkileri olabilecek konuların ele alınmasına fırsat verebilir. Görüşmenin içerik ve sonuçlarına ilişkin ayrıntılar henüz paylaşılmadı.

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP, RUSYA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR PUTİN VE ÇİN DEVLET BAŞKANI Xİ JİNPİNG'İN İLK KEZ GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ÜÇLÜ GÖRÜŞME BAŞLADI.