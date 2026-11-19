Zirvenin ana gündemi: Ukrayna

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi ile gerçekleştirdiği üçlü görüşmede zirvenin odak noktasının Ukrayna’daki savaş olacağını açıkladı. Putin, görüşmede Ukrayna’da ortak çıkarlarımız var ifadesini kullandı.

Putin'in ifadesinin olası vurguları:

Putin'in sözleri, tarafların Ukrayna meselesini öncelikli konu olarak ele alacaklarını gösteriyor. Bu ifade, savaşın bölgesel istikrar üzerindeki etkilerinin, güvenlik meselelerinin ve tarafların çıkar çatışmalarının görüşmede gündeme gelebileceğini işaret ediyor. Açıklama doğrudan bir sonuç ya da yeni bir anlaşma bildirmiyor; daha çok görüşmenin çerçevesine dair bir vurgu niteliğinde.

Diplomasi ve uluslararası yansımalar:

Üç liderin aynı masada oturması, Ukrayna savaşının diplomatik düzeyde ele alınmasına zemin hazırlayabilir. Bu tür bir odaklanma, tarafların farklı perspektiflerini ve çıkarlarını tarif etmelerine, çatışmanın bölgesel ve küresel etkilerini değerlendirmelerine olanak tanıyabilir. Ancak açıklamanın içeriği ve hangi somut gündem maddelerinin tartışılacağına dair detaylar açıklanmadı.

Görüşmede öne çıkan nokta, Putin'in vurgusu oldu; Ukrayna’da ortak çıkarlarımız var ifadesi zirvenin yönünü belirleyen en dikkat çekici mesaj olarak öne çıktı ve ilerleyen açıklamalarla somutlaşacak adımları işaret etmeyi bekliyor.

RUSYA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR PUTİN, TRUMP VE Xİ İLE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ÜÇLÜ GÖRÜŞMEDE, ZİRVENİN ODAK NOKTASININ UKRAYNA'DAKİ SAVAŞIN OLACAĞINI İFADE EDEREK, "UKRAYNA'DA ORTAK ÇIKARLARIMIZ VAR" DEDİ.