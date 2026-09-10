Apollon duvarda yeniden hayat buldu

Apollon heykeli Bahçeşehir duvarında yeniden canlandı

Düzce'de yürütülen kazılarda 2022'de gün yüzüne çıkan Apollon heykeli, grafiti tekniğiyle kent gündemine taşındı. Projeyi gerçekleştiren Düzceli sanatçı Bedir Kılıç, eseri Bahçeşehir'deki istinat duvarına aktarırken kazının atmosferini duvara yansıtmayı hedefledi.

Projenin arka planı:

Konuralp Antik Tiyatrosu'ndaki kazı çalışmalarını başlatan ve takip eden Dr. Faruk Özlü girişimleriyle ortaya çıkan Apollon heykeli, Türkiye'de yapılan kazılarda bulunan 10 önemli eserden biri olarak değerlendiriliyor. 2022'de topraktan çıkarılan bu eser, kent tarihinin ve arkeolojik birikiminin somut bir simgesi olarak kabul ediliyor.

Uygulama ve ziyaret anı:

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü mezunu olan Bedir Kılıç, eseri Demetevler Mahallesi'ndeki duvarda sprey boya tekniğiyle yeniden yorumladı; çalışma, heykelin topraktan yeni çıkarılmış hissini ve antik tiyatronun atmosferini ön plana çıkarıyor. Çalışma alanını ziyaret eden Başkan Dr. Faruk Özlü, genç sanatçıyla bir araya gelerek boyama sürecine sprey boya ile katıldı.

Başkan Özlü, uygulamayı yerinde görerek sanatçıyı tebrik etti ve şu değerlendirmeyi paylaştı: "Bu eseri ortaya çıkartan Bedir kardeşimiz Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden mezun. Akabinde de Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinde dersler alıp kendisini geliştiren bir Düzceli genç kardeşimiz. Biliyorsunuz Düzce’nin en tarihi bölgesi Konuralp’te uzun zamandır bir kazı gerçekleştiriyoruz. Bu kazılarda bulduğumuz eserlerden bir tanesi olan bu eser, Türkiye’de yapılan kazılarda bulunan 10 önemli eserden birisidir. Bedir Kılıç kardeşimiz, Düzce’nin tarihini anlatan eserleri Düzce’nin yeni bir bölgesi olan Bahçeşehir’deki bir duvarda canlandırıyor. Bugün geldim, gördüm. Son derece güzel bir çalışma oluyor. Tebrik ediyorum, Bedir kardeşimize teşekkür ediyorum."

Bu çalışma, arkeoloji ile sokak sanatının buluştuğu bir örnek oluşturuyor; kamuya açık bir duvarda sergilenen yorum, hem yerel belleği canlı tutmayı hem de sanat aracılığıyla tarihi anlatıyı geniş kitlelere taşıma amacını taşıyor.

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