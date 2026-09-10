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Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı hattı günlük rekorlarla 37 milyon 150 bine ulaştı

Bakan Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı hattında 37 milyon 150 bin yolcu taşındığını ve günlük ortalamanın 51 bine ulaştığını duyurdu.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 11:23

GÜNCELLEME: 10 Eylül 2026 - 11:25

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EDİTÖR: Emre Koç

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı hattı günlük rekorlarla 37 milyon 150 bine ulaştı

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı metro hattında yolcu hareketliliği

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu hattın peş peşe rekorlar kırdığını açıkladı. Bakan, Gayrettepe-Halkalı arasında hizmet veren hattın bugüne kadar 37 milyon 150 bin yolcu taşıdığını ve günlük ortalama yolcu sayısının Arnavutköy-Halkalı etabının açılmasıyla 42 binden 51 bine yükseldiğini belirtti.

rekor günler ve yolcu artışı:

Uraloğlu, hattın talebindeki artışın günlük rekorlara yol açtığını vurgulayarak, 7 Eylül tarihinde 57 bin 139 ve 8 Eylül tarihinde 57 bin 309 yolcu taşındığını kaydetti. Hattın Gayrettepe'den Halkalı'ya uzanan 15 istasyonluk yapısı, yolcu akışında belirleyici rol oynuyor.

açılış takvimi ve istasyonlar:

Hat etap etap hizmete alındı; Kargo Terminali-Kağıthane etabı 22 Ocak 2023'te, Gayrettepe istasyonu 29 Ocak 2024'te, Arnavutköy ve Taşoluk istasyonları 19 Mart 2024'te açıldı. Son olarak 19 Haziran 2026'da Halkalı, Halkalı Stadı, Olimpiyatköy, Kayaşehir ve İbn Haldun Üniversitesi istasyonları devreye girerek hattın Gayrettepe'den Halkalı'ya kadar kesintisiz 15 istasyonla işletilmesini sağladı.

işletme düzeni ve teknik veriler:

Uraloğlu, hattın İstanbul Havalimanı başta olmak üzere kentin önemli ulaşım noktalarını birbirine bağladığını ve raylı sistem entegrasyonuna katkı sunduğunu ifade etti. İşletmede 9 adet 4 vagonlu tren seti kullanılıyor ve hat üzerinde günlük 145 sefer düzenleniyor. Sefer aralıkları ortalama 15 dakika olarak planlandı.

Sefer saatleri Halkalı-Gayrettepe yönünde ilk seferin 06.00'da başlayıp 23.45'te sona erdiğini, Gayrettepe-Halkalı yönünde ise ilk seferin 05.55'te başlayıp 23.55'e kadar sürdüğünü gösteriyor. Bakan, hattın zaman ve konfordan tasarruf sağlayarak İstanbul ulaşımına somut katkı sunduğunu belirtti.

Paylaşılan veriler, hattın açılışından bu yana yolcu trafiğinin düzenli artış gösterdiğini ve altyapı yatırımlarının şehir içi ulaşımda doğrudan etki yarattığını ortaya koyuyor.

BAKAN URALOĞLU, GAYRETTEPE-İSTANBUL HAVALİMANI-HALKALI METRO HATTI&#039;NDAKİ YOLCU TAŞIMACILIĞINA...

BAKAN URALOĞLU, GAYRETTEPE-İSTANBUL HAVALİMANI-HALKALI METRO HATTI'NDAKİ YOLCU TAŞIMACILIĞINA İLİŞKİN AÇIKLAMALARDA BULUNDU.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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