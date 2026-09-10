Kazdağları eteğinde ritim buluşması: asma davul festivali kutlamalara damga vurdu

etkinlikten öne çıkanlar:

Kazdağları’nın eteklerinde, Edremit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen festival, Akçay Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirildi. Türkiye’de ilk kez düzenlenen Asma Davul Festivali'nde aynı sahnede buluşan 100 davul ve ritim sanatçısı, meydanı dolduranlar için görsel ve işitsel bir şölen sundu.

festivalin ayrıntıları:

Festivalde Türkiye’nin farklı şehirlerinden ve yurt dışından gelen sanatçılar, aynı ritimde performans sergileyerek birlik duygusunu öne çıkardı. Davul ve ritim gösterileri boyunca seyirciler alkışlarla eşlik etti; etkinlik boyunca birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları verildi.

yetkililerin mesajları:

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş etkinlikte yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Bugün burada 100 davul ve ritim sanatçımız Edremit’imizin kurtuluş coşkusu için bir araya geldi. Davullarımız yalnızca müzik için değil; birlik ve beraberliğimiz, kardeşliğimiz ve ortak değerlerimiz için çalıyor. Çünkü müzik evrensel bir değer, ritim ise hepimizin ortak sesidir". Ertaş, festivalin gelecek yıllarda geleneksel hale getirilerek büyütülmesini hedeflediklerini ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Balıkesir Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Oktay Sümertaş ise "Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdik" sözleriyle etkinliğin önemine vurgu yaptı ve festivalin Edremit ile özdeşleşen bir organizasyona dönüşmesini amaçladıklarını, Edremit Belediyesi ile katkı sağlayan herkese teşekkür ettiğini ifade etti.

Asma Davul Festivali, Edremit’in kurtuluş yıldönümü programına renk katarak, kültürel çeşitliliğin ve ritmin ortak paydada buluştuğu bir etkinlik olarak kayda geçti.

KAZDAĞLARI’NIN ETEKLERİNDE EDREMİT’İN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 104. YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN ASMA DAVUL FESTİVALİ’NDE 100 DAVUL VE RİTİM SANATÇISI AYNI SAHNEDE BULUŞTU. TÜRKİYE’DE İLK KEZ GERÇEKLEŞTİRİLEN FESTİVAL, AKÇAY CUMHURİYET MEYDANI’NDA RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU.