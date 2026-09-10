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Çamlıdere'de 7. engelsiz yaşam pikniği: yaklaşık 400 engelli vatandaş aileleriyle buluştu

AHİD'in 7. Engelsiz Yaşam Pikniği Çamlıdere Aluçdağı'nda yapıldı; yaklaşık 400 engelli vatandaş aileleriyle konser ve özel oyunlarla bir araya geldi.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 11:23

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Çamlıdere'de 7. engelsiz yaşam pikniği: yaklaşık 400 engelli vatandaş aileleriyle buluştu

AHİD'in 7. engelsiz yaşam pikniği çamlıdere aluçdağı tabiat parkı'nda gerçekleşti:

Ankaralılar ve Ankara’ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) tarafından düzenlenen Engelsiz Yaşam Pikniği bu yıl yedinci kez Çamlıdere Aluçdağı Tabiat Parkı'nda gerçekleştirildi. Etkinliğe yaklaşık 400 engelli vatandaş aileleriyle birlikte katıldı. Organizasyon, sosyal hayata katılımın güçlendirilmesi ve ailelerin birlikte kaliteli zaman geçirmesi hedefiyle planlandı.

Konserler ve özel aktiviteler:

Piknik programında Ankaralı Yasin ve Sami Arslan ile yöresel sanatçıların sahne aldığı konserler yer aldı. Katılımcılar için tasarlanmış özel oyun aktiviteleri, kısa atölye çalışmaları ve park içinde erişilebilir yürüyüş rotaları, etkinliğin gündemindeki ana başlıklar oldu. Birçok katılımcı için Çamlıdere'ye geliş ilk deneyimler arasında bulunuyordu; organizasyon, doğada hatıra biriktirmeye olanak sağladı.

Yerel destek ve organizasyonun amacı:

Çamlıdere Belediye Başkanı Adem Ceylan, belediye olarak bu tür projelere destek vereceklerini belirtti ve organizasyonu düzenleyen AHİD yönetimine teşekkür etti. AHİD Genel Başkanı Hilmi Yaman ise pikniğin amacını katılımcıların gönüllerine dokunmak ve onları evlerinden çıkarıp doğayla buluşturmak olarak özetledi. Yaman, etkinliğin bu yıl da başarıyla tamamlandığını ve katılımcıların keyifli anlarla evlerine döneceklerini ifade etti.

Etkinlik, erişilebilirlik ve toplum içindeki görünürlük açısından önemli bir pratik alan sağlarken, ailelerin ve engelli bireylerin sosyal çevreleriyle bağlantı kurmalarına aracılık etti. Organizasyon yetkilileri, benzer etkinliklerin düzenli olarak sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.

ANKARALILAR VE ANKARA’YA HİZMET EDENLER DERNEĞİ (AHİD) TARAFINDAN DÜZENLENEN ‘ENGELSİZ YAŞAM...

ANKARALILAR VE ANKARA’YA HİZMET EDENLER DERNEĞİ (AHİD) TARAFINDAN DÜZENLENEN ‘ENGELSİZ YAŞAM PİKNİĞİ’NDE ENGELLİ BİREYLER ÇAMLIDERE’DE BİR ARAYA GELDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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