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Kaza sonucu hayatını kaybeden gençten 4 kişiye umut: ailesi organlarını bağışladı

Elazığ'da kamyonun çarptığı motosiklet kurye Emrullah Dirik, 9 günlük yaşam savaşını kaybetti; ailesi organlarını bağışlayarak 4 hastaya umut oldu.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 11:23

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kaza sonucu hayatını kaybeden gençten 4 kişiye umut: ailesi organlarını bağışladı

Elazığ'da motokurye Emrullah Dirik yaşamını yitirdi

Elazığ'da 1 Eylül'de kamyonun çarptığı motokurye Emrullah Dirik (26) ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda sürdürülen tedavinin ardından genç için 9 günlük mücadele sonuç vermedi ve beyin ölümü dün gerçekleşti.

Kaza ve tedavi süreci:

Olay, 1 Eylül saat 14.00'te meydana geldi. Aile ve yakınlarının aktardığına göre Dirik, kendisine teslim edilen paketi ulaştırmak üzere hareket ederken tali yoldan çıkan bir kamyonla çarpıştı. Kazada genç ağır yaralandı; kaskının nizami takılı olduğu belirtildi ve önce yoğun bakıma alındı.

Organ bağışı ve cenaze işlemleri:

Dirik'in ailesi, beyin ölümünün ardından tüm organlarını bağışlama kararı aldı. Aile kararı doğrultusunda bağışlanan dört organ, Elazığ'da bağış bekleyen hastalara ulaştırıldı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından Emrullah Dirik'in cenazesi memleketi Diyarbakır'ın Ergani ilçesi Kortaş köyü'ne götürüldü; cenaze namazının ardından genç, gözyaşları arasında defnedildi.

Ailenin geçmiş acısı ve mesajı:

Amcasının oğlu Erman Dirik, ailenin daha önce Kahramanmaraş depremlerinde aynı yaşta bir evlat kaybettiğini hatırlattı. Erman Dirik, Emrullah'ın geçici olarak haftada 3 gün İş-Kur üzerinden çalıştığını, kalan zamanda kuryelik yaptığını ve ağabeyinin de 26 yaşında olduğunu söyledi. Aile, organ bağışı kararını insanlık görevi olarak değerlendirdi ve çağrı niteliğinde bir mesaj verdi: Bir organ bir candır.

DİYARBAKIRLI 26 YAŞINDAKİ EMRULLAH DİRİK’E 10 GÜN ÖNCE ELAZIĞ’DA KAMYON ÇARPTI. 9 GÜNLÜK YAŞAM...

DİYARBAKIRLI 26 YAŞINDAKİ EMRULLAH DİRİK’E 10 GÜN ÖNCE ELAZIĞ’DA KAMYON ÇARPTI. 9 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBEDEN DİRİK’İN AİLESİ TARAFINDAN BAĞIŞLANAN ORGANLARI 4 KİŞİYE HAYAT VERDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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