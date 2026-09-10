Baksı Müzesi'nde fotoğraf ve kilim buluşması: Demirkubuz ile Mike Berg sergileri

Baksı Müzesi, farklı süreklilik ve malzeme anlayışlarına sahip iki ayrı sergiyi eş zamanlı olarak sanatseverlerle buluşturdu. "Hayatta ve Fotoğrafta En İyi Pozu Yalnızlar Verir" adlı fotoğraf dizisiyle Zeki Demirkubuz; "Kuramdan Arınmış" başlıklı gösterimle ise Mike Berg izleyicinin karşısına çıkıyor. Her iki sergi de 30 Ekim tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Demirkubuz'ün fotoğraf dünyası:

Zeki Demirkubuz'un sergide yer alan kareleri, yönetmenin Avrupa, Amerika ve Asya'da çektiği insan manzaralarını ve yaşam kesitlerini içeriyor. Sinemadaki anlatım dilinden bağımsız okunan bu fotoğraflar, farklı coğrafyalardan bireylerin gündelik hallerine ve yalnızlıkla örülen anlarına ışık tutuyor. Demirkubuz, sergiyi ziyaret edenlerin "Her insan kendi kişiliği, kendi dünyası doğrultusunda bir şeyler bulacak diye umuyorum" sözleriyle, izleyici okumasına açık bir katalog sunduğunu ifade etti.

Mike Berg'ün kilim ve yüzey çalışmaları:

Mike Berg'ün "Kuramdan Arınmış" sergisi, kilim malzemesi üzerinden yüzey, form ve hacim ilişkilerini araştırıyor. Sanatçı, ilmek ve düğümlerle oluşturulan dokular aracılığıyla çizgi, boşluk ve yüzey arasındaki gerilimi görünür kılıyor; ortaya çıkan işler iki ve üç boyutlu algıyı aynı anda üretiyor. Berg, eserlerini müzede izleyiciyle buluşturabilmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Açılışta konuşan Baksı Müzesi kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, kurumun amaçlarından birinin sanatı daha geniş kitlelere ulaştırmak olduğunu ve müzede yerel değerleri evrensel bir sanat anlayışıyla buluşturmaya çalıştıklarını vurguladı. Açılışa il protokolü, sanatçılar, akademisyenler, kurum temsilcileri ve çok sayıda sanatsever katıldı.

İki sergi, farklı teknik ve bakış açılarını aynı mekânda kesiştirerek izleyiciye hem görsel hem de düşünsel bir yolculuk sunuyor; ziyaretçiler hem insan öykülerine hem de dokunun biçimsel olanaklarına tanıklık edebilecek.

BAKSI MÜZESİ’NDE İKİ YENİ SERGİ SANATSEVERLERİN BEĞENİSİNE SUNULDU