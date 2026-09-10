Dolar 48,4837 -0,01%
Euro 56,5482 +0,08%
Bist 14.468,88 -0,25%
Altın Gram 6.917,58 -0,51%
EUR/USD 1,1641 +0,02%
Brent Petrol 102,36 +1,14%
--°

Baksı Müzesi'nde fotoğraf ve kilim buluşması: Demirkubuz ile Mike Berg sergileri

Zeki Demirkubuz'un fotoğrafları ile Mike Berg'ün kilim çalışmaları Baksı Müzesi'nde sanatseverlerle buluşuyor; sergiler 30 Ekim'e dek ziyaret edilebilir.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 11:21

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Baksı Müzesi'nde fotoğraf ve kilim buluşması: Demirkubuz ile Mike Berg sergileri

Baksı Müzesi'nde fotoğraf ve kilim buluşması: Demirkubuz ile Mike Berg sergileri

Baksı Müzesi, farklı süreklilik ve malzeme anlayışlarına sahip iki ayrı sergiyi eş zamanlı olarak sanatseverlerle buluşturdu. "Hayatta ve Fotoğrafta En İyi Pozu Yalnızlar Verir" adlı fotoğraf dizisiyle Zeki Demirkubuz; "Kuramdan Arınmış" başlıklı gösterimle ise Mike Berg izleyicinin karşısına çıkıyor. Her iki sergi de 30 Ekim tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Demirkubuz'ün fotoğraf dünyası:

Zeki Demirkubuz'un sergide yer alan kareleri, yönetmenin Avrupa, Amerika ve Asya'da çektiği insan manzaralarını ve yaşam kesitlerini içeriyor. Sinemadaki anlatım dilinden bağımsız okunan bu fotoğraflar, farklı coğrafyalardan bireylerin gündelik hallerine ve yalnızlıkla örülen anlarına ışık tutuyor. Demirkubuz, sergiyi ziyaret edenlerin "Her insan kendi kişiliği, kendi dünyası doğrultusunda bir şeyler bulacak diye umuyorum" sözleriyle, izleyici okumasına açık bir katalog sunduğunu ifade etti.

Mike Berg'ün kilim ve yüzey çalışmaları:

Mike Berg'ün "Kuramdan Arınmış" sergisi, kilim malzemesi üzerinden yüzey, form ve hacim ilişkilerini araştırıyor. Sanatçı, ilmek ve düğümlerle oluşturulan dokular aracılığıyla çizgi, boşluk ve yüzey arasındaki gerilimi görünür kılıyor; ortaya çıkan işler iki ve üç boyutlu algıyı aynı anda üretiyor. Berg, eserlerini müzede izleyiciyle buluşturabilmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Açılışta konuşan Baksı Müzesi kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, kurumun amaçlarından birinin sanatı daha geniş kitlelere ulaştırmak olduğunu ve müzede yerel değerleri evrensel bir sanat anlayışıyla buluşturmaya çalıştıklarını vurguladı. Açılışa il protokolü, sanatçılar, akademisyenler, kurum temsilcileri ve çok sayıda sanatsever katıldı.

İki sergi, farklı teknik ve bakış açılarını aynı mekânda kesiştirerek izleyiciye hem görsel hem de düşünsel bir yolculuk sunuyor; ziyaretçiler hem insan öykülerine hem de dokunun biçimsel olanaklarına tanıklık edebilecek.

BAKSI MÜZESİ’NDE İKİ YENİ SERGİ SANATSEVERLERİN BEĞENİSİNE SUNULDU

BAKSI MÜZESİ’NDE İKİ YENİ SERGİ SANATSEVERLERİN BEĞENİSİNE SUNULDU

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kayseri okuma kültürünü büyütüyor: kütüphane ziyaretlerinde ülke üçüncüsü
images

Hadrianopolis'te yaklaşık bin 600 yıllık kabul salonu mozaiği sergilenmeye hazır
images

Menemen'de kurtuluş meydanı doldu: on binler Sefo konserinde buluştu
images

Darende'de 25 yıllık emek: Fikri Çalışkan sanat evi ilgi görüyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Süper Lig 5. hafta maçlarında düdüğü hangi hakemler çalacak

Malatya havalimanı ağustosta 75 bin 32 yolcuyla iç hat yoğunluğunu sürdürdü

Darıca'da 2027 YKS hazırlıkları başladı: mezunler sınıf belirleme sınavında

Koruyucu sağlık hizmetlerini halka taşımak için fuar fırsatı

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Selendi'de oyun havalarıyla şenlenen tütün ve cirit festivali

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Merve Özbey Selendi'de tütün ve cirit festivalini coşkuyla tamamladı